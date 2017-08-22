Лучшие документальные фильмы фестиваля "86" покажут на востоке Украины

С 31 августа по 10 сентября в городах Донецкой и Луганской областей в рамках проекта "86: Послесловие" пройдут показы лучших документальных картин международного фестиваля кино и урбанистики "86".

Часть работ приедут представлять сами режиссеры и герои фильмов.

Программа "86: Послесловие" состоит из короткометражек участников киномастерской MyStreetFilms, которую уже 3 года проводят в рамках международного фестиваля кино и урбанистики "86". Молодым режиссерам предлагают снять историю со своей улицы.

На этот раз мастерская была посвящена Донецкой и Луганской областям. Вместе с киношниками начинающими работали опытные наставники, среди которых победитель кинофестиваля Sundance Чэд Грасиа ("Русский дятел"), победитель фестиваля Hot Docs Остап Костюк ("Живая Ватра"), обладатель гран-при фестиваля "Молодость" Александр Ратий (​"Возвращение"). В результате этого сотрудничества удалось сделать 12 документальных картин, которые рассказывают личные истории самых разных людей.

"Один наш участник — Валерий Пузик — ездил снимать стоматологическую бригаду на фронте. Он сам был добровольцем на войне несколько лет назад и чувствовал себя достаточно безопасно, хотя мы, конечно, волновались. Но это было не самое страшное. Нашу самую молодую участницу зовут Руслана Амбросимова. Это 14-летняя девочка из Марьинки — фактически, пригорода Донецка. Каждый раз мне страшно включать новости и слышать об очередных обстрелах ее родного города. При этом я мегасчастлива за Русю, потому что это самая талантливая 14-летняя девочка в Украине и будущая режиссер, — рассказывает продюсер MyStreetFilms-Рубеж и директор фестиваля 86 Надежда Парфан. — Вообще же наша цель — чтобы теперь эти фильмы о востоке страны могли увидеть сами жители Донетчины и Луганщины. Ведь это именно их земляки, соседи, друзья рассказывают о родном регионе, показывают родную среду своими глазами, разрушают рубеж живыми голосами".

В программе "86: Послесловие" также будут и известные "блокбастеры" мировой документалистики, которые в разные годы демонстрировались на фестивале 86. Среди них — фильмы о Чернобыле "Чернобыльские бабушки" и "Русский дятел", картина о путешествии в мир современного творчества "От станции к станции" и фильм, воспевающий юношеские приключения современной молодежи "Все эти бессонные ночи".

Фильм "Русский дятел" лично приедет представить Федор Александрович — главный герой и художник-постановщик ленты. "Такие культурные события необходимы на востоке, ведь голодомор, Вторая мировая война, Чернобыль и современная война — это одно целое, одна цепь советского прошлого, которым все мы скованы. И нам нужна переоценка этого прошлого", — подытоживает Александрович.

Напомним, украинская короткометражка победила на международном кинофестивале в Швейцарии.