В Полтаве вандалы облили краской памятник Петру I

В ночь на вторник, 29 августа, в Полтаве произошел акт вандализма — неизвестные облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле российских воинов, находящиеся на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы".

Об этом сообщает пресс-служба управления национальной полиции в Полтавской области.

Повреждения памятников увидел работник заповедника при обходе территории утром и сообщил о происшествии в полицию. Сейчас сотрудники отделения полиции № 1 Полтавы выясняют все обстоятельства правонарушения.

Ранее "Главред" сообщал, что в мае в Киеве вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Бабьем Яру.

фото: pl.npu.gov.ua