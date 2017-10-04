Scooter и водитель из "Такси": потухшие звёзды на службе российской пропаганды

Недавний визит в оккупированный Крым французского киноактёра из франшизы "Такси" Сами Насери, — это попытка России привлекать для своих пропагандистских целей потухающих звезд зарубежного шоу-бизнеса.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко(блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

Он напомнил, что практика привлечения иностранных звёзд для раскрутки бренда Российской Федерации на Западе имеет довольно долгую историю. "И если раньше это был пиар самой страны, вливающейся в цивилизованное сообщество после советского прошлого, то после вторжения в Украину подобные вояжи используются исключительно в пропагандистских целях, демонстрирующих якобы отсутствие изоляции страны и её привлекательность для персон, образы которых вызывают ностальгию у подавляющего большинства россиян", — пишет блогер.

"В самый разгар боевых действий на Донбассе и политических баталий на плацдарме ООН, Россию без особого стеснения посещали Стивен Сигал, Микки Рурк, потухшие звезды видеосалонов, а ныне герои кинолент категории "В" и даже "С". Так же, у некоторых медийных персон, помимо чувств к Россиюшкке, периодически возникает и желание получить гражданство этой "сверхдержавы". Среди них Жерар Депардье, боксер Рой Джонс, фронтмен Limp Bizkit Фред Дерст, Джефф "Снеговик" Монсон", — иронизирует аналитик.

"Правда, подавляющее большинство из желающих стать гражданином России представляют из себя давно уже отошедший на задний план медийный недо-бомонд. Тот же Рой Джонс и Джефф Монсон, по меркам бокса и ММА, уже пенсионеры, что ярко проявилось в их первые же бои под флагом РФ, которые они проиграли. Пользы от такого гражданства никакого, кроме пропагандистских дровишек, для кремлевских СМИ, которые никогда не расскажут, что для этих "звёзд" получение российского гражданства было, как один из способов сбежать от долгов у себя на родине", — заметил военный эксперт.

"А теперь к событиям не столь давним. И именно эти события демонстрируют, что тактика привлечения потухших звёзд для своих пропагандистских целей у Москвы не поменялась, но теперь стала более наглой — звёзд завозят в оккупированный Крым. Таким образом, Кремль не только демонстрирует мнимое отсутствие изоляции, но и псевдопризнание острова российской территорией некими "звёздами", — считает "Злой Одессит".

"За короткий срок Крым посетили две потухшие звезды из прошлого — одни из лидеров happy hardcore 90-х группы "Scooter" и упомянутый выше Сами Насери. Что первые, что второй, испытывают не настолько стабильное финансовое положение, как это было в эпоху расцвета их карьеры, а потому, даже такая рисковая затея, как посещение оккупированной территории, не признанной правительством их стран частью РФ, для них видится неплохой перспективой для пополнения содержимого карманов", — заметил блогер.

"Разумеется, российские СМИ из этих двух визитов делают сенсацию — звезды в Крыму! Но, стоит ли радоваться таким звёздам? Если полистать биографию Сами Насери, то это сплошные нападения и поножовщина с количеством отсидок которые не поддаются счислению! Наркоман, рецидивист и явно психически не уравновешенный человек", — напомнил Коваленко.

"С другой стороны, а кого вы ожидали для Крыма? Перис Хилтон или Джейсона Стэтема? Вот это уровень признания вернувшегося в родимую говань — от падших наркоманов рецидивистов! Как говорится, на что хватило денег!", — подытожил "Злой Одессит".

Напомним, прокуратура АР Крым начала расследование в отношении группы Scooter, посетившей Крым