Режиссер и музыкант о войне на Донбассе: Украина выздоравливает

Режиссер Евгений Лавренчук и исполнитель главной роли в документальной рок-опере Got To Be Free, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо назвали причины войны на Донбассе и поделились своими мыслями о реинтеграции этого региона в Украину.

Об этом они рассказали на чате в "Главреде"

По мнению Ивана Леньо, "причиной войны на Донбассе, в частности, есть огромная разница в менталитете людей, которые жили на востоке и населявшими остальную Украину.

"Изменить можно любое сознание и любого человек. Главное, чтобы СМИ не занимались лживой пропагандой, как это делается в Московии. В отношении людей, которые остались на оккупированных территориях — просто этот вопрос не решится. И вряд ли в ближайшие десять лет мы сможем выйти из этой ситуации", — отметил фронтмен.

Изменение ментальности, считает музыкант, — не быстрая процедура.

"Пока украинцы, где бы они не находились — в Закарпатье или на Черниговщине, во Львове или в Харькове — не будут едиными в основных понятиях (язык, история, культура, вектор развития страны), до тех пор ситуация в Украине будет взрывоопасной. И для этого каждому из нас, как культурному деятелю, нужно приложить максимум усилий, чтобы никогда больше не повторилась ситуация на Донбассе", — заявил Леньо.

Отвечая на вопрос читателя, как реинтегрировать Донбасс в Украину с политической точки зрения, Евгений Лавренчук сказал: "Об этом можно говорить бесконечно. Уже есть множество аргументов, ответов, контраргументов и т.д. Страна — в состоянии болезни. В любой болезни есть или вектор прогрессии, или вектор на выздоровление. У меня есть предчувствие, что Украина выздоравливает. Но это — только вектор, и пока мы все еще болеем.

Во время болезни мы не можем говорить о косметических средствах, о гомеопатических препаратах и иных "припарках". Здесь должно состояться хирургическое вмешательство и шоковая терапия".

Он также считает, что для того чтобы вернуть сознание жителей восточной части Украины нужны определенные ограничения и контроль.

"Когда мы говорим о каких-либо ограничениях и контроле, то я, абсолютно свободолюбивый человек, полностью поддерживаю эти ограничения — как врач, который внедряет искусственные ограничения ради выздоровления. Во время болезни — это необходимо. Во время здоровой жизни — это лишнее", — подчеркнул режиссер.

