1+1 медиа призывает отменить "черные списки" артистов

19 февраля 2018, 14:37

Государство должно отменить "черные списки" артистов или разработать четкие критерии их формирования и внедрения. 

По мнению "1+1 медиа", чтобы быть последовательными и объективными в ситуации, что сложилась вокруг формирования и применения Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, соответствующие государственные органы должны в ближайшее время или внедрить четкие критерии для урегулирования подобных вопросов, или отменить "черные списки" как таковые. В противном случае решение органов власти выглядят предвзятыми и необоснованными.

В компании убеждены, что одним из главных принципов деятельности любых государственных органов является прозрачность и последовательность их решений и недопустимость использования так называемых "двойных стандартов" или избирательности в применении правовых запретов различных лиц или субъектов хозяйствования. В свою очередь, мы приветствуем попытки индустрии разработать четкие механизмы процедуры формирования "черных списков", по которым могли бы быть запрещены фильмы и сериалы с участием лиц из Перечня.

"1+1 медиа" всегда поддерживает инициативы по саморегулированию и активно участвует в рабочих группах ИТК с обсуждения этих вопросов. Впрочем без поддержки на правительственном и законодательном уровнях эти предложения не будут иметь смысла. Поэтому мы уверены, что необходимо принятие государственных решений в ближайшее время и обеспокоены тем, что работа в этом направлении идет медленно.

Кроме того, опубликованные недавно в социальных сетях переписка одного из топ-менеджеров украинского канала с членом Нацсовета по вопросам ТВ относительно одного из актеров популярного сериала "Сваты" позволяют нам предположить, что столь пристальное внимание к Федора Добронравова, которого осенью 2017 года включили в вышеуказанный Перечень, может быть следствием (или, еще хуже, способом) некорректной конкурентной борьбы. "1+1 медиа" в очередной раз обращается к Службе безопасности Украины, Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино с просьбой разъяснить, почему другие фильмы и сериалы с участием Ф. Добронравова, которые демонстрировались на украинском телевидении, остались без внимания органов власти?

Кроме того, просим разъяснить, по каким причинам десятки артистов, которые постоянно принимают участие в съемках и гастролях в Крыму, до сих пор не включено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В частности, как сообщают общедоступные источники, территорию Крыма посещали для участия в съемочных процессах или с гастролями Леонид Кулагин, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Татьяна Лютаева, Дмитрий Дюжев, Антон Макарский, Александр Головин и другие. Ряд деятелей культуры Российской Федерации (продюсеров и актеров), в частности, Ивана Жидкова, Екатерину Варнаву, Кирилла Сафонова, Нонну Гришаеву, Марию Порошину Марию Пирогову, Алексея Демидова, Любовь Толкалину, Сергея Сельянова, Евгения Сидихина за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Крыму и участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных войск включено в базу "Миротворец".

Еще в мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд в украину гражданам Российской Федерации Алфьоровой И.И., Ярмольнику Л.И., Яковлевой Е.А. Однако, ни одно из вышеупомянутых лиц не включено в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, и, как следствие, ни на один фильм с участием этих лиц не отозваны прокатные удостоверения.

Группа "1+1 медиа" отдельно обращает внимание медиасообщества, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино на тот факт, что некоторые субъекты кинематографии, грубо нарушая требования статьи 15-1 Закона Украины "О кинематографии" (относительно запрета трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора после 1 января 2014 года), продолжают противоправную практику получения в Украине государственных удостоверений на право распространения и демонстрирования фильмов, которые в Российской Федерации считаются российскими, и некоторые из которых даже получили в Российской Федерации "удостоверения национального фильма".

Так, только в течение последних нескольких месяцев в Украине демонстрировались такие сериалы, имеющих признаки фильмов российского производства: "Жених для дурочки" (производитель – компания "Русское", 2017 год), "Смягчающие обстоятельства" (производитель – компания "Авангард", 2017 год), "Королева Марго" (производитель – компания "Русское", 2017 год), "Женщины в любви" (другое название "3 счастливые женщины", производитель – "Гринфильм", 2015 год), "Чужая судьба" (другое название – "Чужая милая", производитель – "Моторфильм", 2015 год), "Полшага до семьи" (другое название – "Сводные судьбы", производитель – "Марсмедиа", 2015 год), "Черная кровь" (производитель – "Паламеда продакшн", 2017 год).

Напомним, в ноябре 2017 года группа "1+1 медиа" публично обращала внимание всех заинтересованных органов власти на недопустимость использования двойных стандартов при формировании и применении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, но не получила никакого ответа или любой другой реакции. Итак, к сожалению, мы имеем основания расценивать бездействие Службы безопасности Украины, Министерства культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино как проявление немотивированной избирательности и бессистемности в подходах к определению круга лиц, которые подлежат внесению в Перечень. "1+1 медиа" отправила соответствующие письма в СБУ, Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания и Министерство культуры Украины.

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