Не гречкой единой: в Грузии кандидат в президенты агитировал наркотиками

Зураб Джапаридзе неординарно провел агитацию среди молодого поколения / Фото: Haji Nadir Hajiyev / Facebook

Полиция Грузии задержала кандидата в президенты страны от партии Гирчи Зураба Джапаридзе, который в центре Тбилиси на фестивале марихуаны раздавал своим потенциальным избирателям "косяки" с марихуаной.

Как сообщает Эхо Кавказа, мероприятие в столице Грузии организовала партия Гирчи.

Организаторы заявили, что фестиваль марихуаны учредили для полной легализации данного наркотического вещества на территории Грузии. Его участники сигареты с наркотиками получали от кандидата в президенты бесплатно.

Правоохранители задержали 11 организаторов противозаконного фестиваля. Джапаридзе предложили отправится в участок добровольно, и он по собственной воле последовал за стражами порядка. В управление полиции прибыл адвокат, который будет защищать интересы политика.

Напомним, в Грузии с 30 июня разрешено употребление марихуаны в рекреационных целях. При этом хранение, распространение и популяризация наркотика остается уголовно наказуемым преступлением.