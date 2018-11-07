С пивом и одноклассницами. Сын директора школы устроил кальянную вечеринку в учительской: опубликовано видео

Кальян. Иллюстративное фото

В социальных сетях широко распространилось появилось видео с кальянной вечеринки, устроенной в учительской одной из школ Приморского края (Россия).

По словам авторов ролика, он был отснят в школе села Новоникольск, а устроил мероприятие сын директора.

На кадрах заметно, что около десяти юношей и девушек пьют пиво и курят кальян. В учительской звучит громкая музыка, а один из ребят пританцовывает на месте.

После появления видео сотрудники Управления образования и молодежной политики города Уссурийск проводит служебное расследование совместно с полицейскими.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Львовщине школьницы устроили вечеринку на кладбище.