Кто такой Николай Носов и почему ему Google посвятил дудл

Дудл Гугла к юбилею автора Незнайки

Николай Носов – выдающийся советский писатель, драматург и сценарист, лауреат сталинской премии по литературе. Больше всего он известен как автор знаменитой трилогии про Незнайку – "Приключения Незнайки", "Незнайка в Солнечном городе" и "Незнайка на Луне".

Сегодня, 23 ноября, Николаю Носову исполнилось бы 110 лет. В честь юбилея киевлянина, Google посвятил Носову дудл.

Живой образный язык писателя, острый взгляд и красивые аллегории сделали истории про коротышку, то и дело попадающего в разные смешные, нелепые и необычные ситуации настольными книгами для целых поколений как детей, так и взрослых – несмотря на формально "детский" формат, эта литературу интересно читать и взрослым.

Тем не менее, в творческом наследии Николая Ивановича еще огромное количество замечательных детских книг, прошедших проверку временем: "Дневник Коли Синицына", "Витя Малеев в школе и дома", "Веселая семейка" , цикл рассказов "Фантазеры" и другие.

​

Николай Носов

​Николай Носов: биография

Николай Николаевич Носов родился 23 ноября 1908 года в Киеве в семье эстрадного артиста. Его отец был эстрадным артистом в квартете "Сибирские бродяги", очень популярном тогда. Это были тяжелые времена для представителей творческих профессий. Чтобы прокормить семью, прадед работал на железной дороге. В Гражданскую войну его ансамбль выступал перед красноармейцами.

С детства Носов увлекался театром, музыкой, шахматами и электротехникой. Его детство прошло в Ирпене. Носов мечтал стать химиком и планировал поступать в Киевский политехнический институт, однако перед самим поступлением передумал и пошел в Киевский художественный институт. Там он увлекся фотографией и кинематографом, а спустя два года перевелся в знаменитый ВГИК, где длительное время он трудился режиссером-постановщиком мультипликационных, научных и учебных фильмов.

Во время Великой Отечественной войны Носов снимал военно-технические ленты для летчиков и танкистов. За цикл учебных фильмов он был награжден в 1943 году орденом Красной Звезды.

Писать детские рассказы Носов начал в возрасте 20 лет в 1938 году. Однако слава к нему пришла только после окончания Второй мировой войны, когда его рассказы начал печатать журнал "Мурзилка". Наиболее же известным произведением писателя стала трилогия о приключениях Незнайки, ставшая "самой детской" антиутопией.

За литературное творчество, помимо Государственных премий, он был награжден орденом Красной Звезды (1943). За серию военно-технических кинокартин — орденом Трудового Красного Знамени (1967), а также медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

За 30 лет творческой деятельности он оставил огромное литературное наследие: пять томов популярных книг, сценарии и пр. Его произведения переведены на сотни языков мира, их суммарный тираж превышает 300 млн.

Николай Носов умер 26 июля 1976 года в Москве. Его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.