Стало известно, можно ли греться глинтвейном в мороз

13 декабря 2018, 08:15

Алкоголь и низкая температура воздуха — опасная комбинация, предупредили в Минздраве.

глинтвейн
глинтвейн / Скриншот видео с youtube.com

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что напиток глинтвейн, как и другие алкогольные коктейли, не согревает в мороз.

Ощущение тепла, которое возникает при употреблении алкоголя, — обманчиво, говорится на странице ведомства в Facebook.

В министерстве подчеркнули, что алкоголь и низкая температура на улице — опасная комбинация, особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. 

"Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", — отмечается в сообщении.

Ранее диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.

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Минздрав алкоголь глинтвейн
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