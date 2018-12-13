Стало известно, можно ли греться глинтвейном в мороз

глинтвейн / Скриншот видео с youtube.com

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что напиток глинтвейн, как и другие алкогольные коктейли, не согревает в мороз.

Ощущение тепла, которое возникает при употреблении алкоголя, — обманчиво, говорится на странице ведомства в Facebook.

В министерстве подчеркнули, что алкоголь и низкая температура на улице — опасная комбинация, особенно осторожными нужно быть людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

"Алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, поэтому прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Здесь и кроется опасность. Потеря тепла с поверхности кожи, конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается", — отмечается в сообщении.

Ранее диетолог Галина Незговорова сообщила, что в случае отсутствия хронических заболеваний без вреда для здоровья человек может выпить вина с расчетом примерно два грамма на килограмм своего нормального веса.