Назван ТОП-10 самых полезных продуктов в жару

Установившаяся в Украине аномальная жара вынуждает украинцев полностью изменить рацион, поскольку при традиционном питании нашему организму намного сложнее переносить высокую температуру.

Поэтому диетологи советуют нашим согражданам обогатить рацион витаминизированной пищей, которая повышает обмен веществ, сообщает новостной портал "За збручем".

Среди таких продуктов: капуста, огурцы, лимоны, помидоры, кабачки, баклажаны, яблоки, петрушка, кефир, яйца. Эти продукты советуют комбинировать с другими. Во время жары специалисты просят отказаться от мясной жирной пищи и кондитерских изделий. Поскольку эти продукты повышают потоотделение и затрудняют пищеварение.

"Лето — лучшее время для разгрузки организма. Тем, у кого есть проблемы с лишним весом, советуем попробовать летние диеты. Они переносятся организмом гораздо легче и дают больший эффект. А для тех, у кого нет лишних килограммов, советуем не отказываться от сытного завтрака, а вместо этого разгрузить обед и ужин. В течение дня стоит пить воду, даже если сильной жажды нет. Когда появляется сильная жажда, это значит, что организм сильно страдает от нехватки воды", — объяснила диетолог Ирина Боровик.

Кроме того, в неограниченном количестве советуют употреблять свежие фрукты, выращенные в западном регионе, пишет издание.

Ранее "Главред" сообщал, что губернатор Закарпатья Геннадий Москаль решил "бороться" с аномальной жарой своими методами и распорядился рабочее время в области сократить на час.