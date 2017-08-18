Гройсман пообещал за 3 года ликвидировать очереди в детсады

Премьер Владимир Гройсман заявил на заседании Кабмина, что в Украине очереди в детские сады должны исчезнуть уже в 2020 году.

Он отметил, что на сегодняшний день 65 тысяч маленьких украинцев стоят в очередях на прием в дошкольные учебные заведения, сообщает УНИАН.

"Никто не имеет права с малых лет детей приучать стоять в очередях. Поэтому, включительно с 2020 годом, — и это наш приоритет — должны создать необходимое количество мест в детских садах", — рассказал глава украинского правительства.

"Надо строить их и сегодня они строятся, но в одном месте — пять одновременно, а в другом — ни одного, при том, что и там, и там есть средства", — поделился рецептом решения проблемы премьер.

Напомним, днем ранее Гройсман заверил, что цены на газ для населения пока поднимать не будут.

Больше о проблема читайте в авторской статье Светланы Ереминой: "Трудное детство: почему в Киеве встают на очередь в детский сад сразу после роддома".