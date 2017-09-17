17 сентября как удар в спину Польши. О роли СССР и лично Сталина в развязывании Второй мировой

17 сентября 2017, 21:37

Сталин сумел столкнуть лбами европейские государства, а спусковым крючком стало подписание Пакта Молотова — Риббентропа.

Иосиф Сталин

Вторая мировая война — событие настолько гигантского масштаба в истории мировой цивилизации, что всё остальное на её фоне блекнет, а интерес к ней никогда не иссякнет. Военные историки и писатели давно во всех подробностях осветили значимые эпизоды, проанализировали и, как говорится, разложили по полочкам все её этапы и причинно-следственные связи.

Последние три десятилетия породили новый всплеск интереса, после того, как появилась масса сенсационных публикаций альтернативных авторов, среди которых выделяются фундаментальные работы таких гигантов, как Виктор Суворов и Марк Солонин.

Опровергая официальных советских историографов, исследования которых зиждятся на лживых идеологических установках и пропагандистских клише, утверждавших, что для миролюбивого Советского Союза война началась 22 июня 1941 года с вероломного нападения гитлеровских войск, они предоставили убедительные доказательства причастности руководства СССР к созданию предпосылок и непосредственно разжиганию Второй мировой войны задолго до этой даты.

А если учесть, что Иосиф Сталин, одержимый маниакальным стремлением к осуществлению мировой социалистической революции посредством войны, являлся единоличным диктатором, обладавшим абсолютной властью в огромной стране, то можно с уверенностью сказать, что он тот единственный, кто смог воплотить бредовые идеи в реальность, имя которой — Вторая мировая война.

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Будучи гениальным стратегом, Сталин на протяжении всего периода правления, предшествовавшего началу Второй мировой, последовательно и упорно готовил страну Советов и её народ к реализации своих безумных планов, для чего:

1. Первым делом с помощью мощного репрессивного аппарата подавил все, даже малейшие оппозиционные проявления, а советских людей, погрузив в пучину неуверенности и страха, превратил в послушных "винтиков", день и ночь трудившихся над созданием индустриальной базы, предназначенной для строительства гигантской военной машины.

2. Германия после поражения в Первой мировой войне вынуждена была подписать грабительский Версальский договор, окончательно разоривший её и опустивший до уровня стран-изгоев. По условиям договора, от Германии были отторгнуты значительные территории в пользу граничащих с ней стран. Кроме того, она потеряла все свои заморские колонии, получила множество существенных ограничений в сферах экономики, финансов и военного строительства, а также была обязана выплачивать колоссальные репарации. Сталин решил использовать этот фактор в своих целях и сделал в 1933 году ставку на новоявленного фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера, всячески его поддерживая и поощряя реваншистские устремления, возобладавшие в общественной жизни Германии. Он вполне обоснованно предположил, что набравшаяся сил с помощью СССР, под водительством Гитлера Германия обязательно обрушится "огнём и мечом" на унизившие её страны, тем самым ослабив их, а заодно и себя в военном противостоянии.

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Ловко манипулируя общественным мнением и удачно маневрируя при осуществлении вероломной внешней политики, Сталин, в конце концов, сумел столкнуть лбами европейские государства, к чему так долго и настойчиво стремился. Спусковым крючком стало подписание в Москве 23 августа 1939 года в присутствии Сталина, так называемого "Пакта Молотова — Риббентропа", составной частью которого являлись секретные протоколы, содержавшие планы захвата и раздела Польши, к которой как у Германии, так и у СССР накопилось множество претензий.

Германия безуспешно пыталась договориться о возврате аннексированных у неё по Версальскому договору в пользу Польши территорий общей площадью 43 тысячи кв. км. А Советский Союз не мог простить позорного поражения Красной Армии в советско-польской войне 1920 года. Степень неприязненного отношения сталинской клики к Польше можно оценить по высказыванию главы советского правительства Вячеслава Молотова, охарактеризовавшего её как: "уродливое детище Версальского договора".

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Главная же причина предстоящего раздела Польши, а также последовавшего вслед за этим захвата Бессарабии, Литвы, Латвии, Эстонии и частично Финляндии — дать возможность Советскому Союзу максимально приблизиться к европейскому театру предстоящих боевых действий. И тут надо отдать должное Сталину — он блестяще справился с этой непростой задачей.

Практическое воплощение договорённостей, зафиксированных в Пакте, стартовало 1 сентября 1939 года с вторжения частей Вермахта на территорию Польши. Эта дата является формальным началом Второй мировой войны, поскольку Великобритания и Франция, связанные с Варшавой договорными обязательствами, уже 3 сентября объявили войну Германии, чем немало удивили Гитлера, не рассчитывавшего на такую реакцию, а вот Сталин такой поворот событий предвидел. Но не менее важное событие произошло 17 сентября, когда Красная Армия, под благовидным предлогом якобы защиты проживавших на востоке Польши украинцев и белорусов, тоже вторглась на её территорию.

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Советскому Союзу тогда никто войну не объявил, а Сталин, наблюдая со стороны за тем, как раскручивается маховик мировой бойни, продолжал обустраиваться на захваченных землях и наращивать военный потенциал, готовясь к предстоящим победоносным сражениям, которые он, если верить Суворову и Солонину, запланировал на конец июня — начало июля 1941 года с уже основательно ослабевшим противником, коим в первую очередь намечалась Германия. Всё бы так и произошло, если бы Гитлер, хорошо понимавший, чем может обернуться для него дальнейшее промедление, не опередил Сталина буквально на несколько дней.

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нападение Сталин СССР авторская статья Польша Германия Гитлер Вторая мировая Олег Коршунов
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