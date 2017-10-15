Рекорд, марши, открытия памятников. Как в Украине отметили годовщину создания УПА и День защитника

В субботу, 14 октября, в ряде городов Украины прошли мероприятия, приуроченные к 75-ой годовщине создания Украинской повстанческой армии (вооруженное крыло ОУН) и Дню защитника страны — шествия, марши, открытия памятников, были воссозданы события 100-летней давности.

Об этом пишет ТСН.

В частности, в Тернополе возле памятника Степану Бандере три сотни детей и взрослых спели гимн ОУН "Зродились ми великої години" и установили рекорд по самому массовому исполнению гимна украинских националистов.

На Ровенщине в урочище Гутвин, где в октябре 1942 года состоялся первый съезд воинов УПА, около тысячи человек прошли шествием к памятному знаку на кургане.

В Днепре военные, волонтеры и ветераны войны на Донбассе под звуки оркестра прошли шествием по центру города до крупнейшего в Украине музея АТО. Колонна растянулась на несколько кварталов, родственники и побратимы несли портреты погибших.

В Харькове также почтили память павших в боях за нашу страну. Вдоль аллеи Славы, где похоронены военные, погибшие на востоке, развернули флаг единства. Он сделан из шести десятков флагов бригад, батальонов, волонтерских организаций и силовых ведомств.

Его начали создавать в городе в августе, с тех пор он путешествовал по Украине и в каждом месте к нему добавляли флаги местные военные и волонтеры. Сейчас флаг шириной в три метра, а длиной уже более 40.

В Дубно открыли 10-метровый монумент борцам за волю и независимость Украины. Идея его создания созрела еще 20 лет назад, но только сейчас на ее воплощение нашли около 4 млн гривен.

В селе Тишковцы Ивано-Франковской области музей Романа Шухевича (был главнокомандующим Украинской повстанческой армии — Ред.) пополнился новым экспонатом — флагом УПА.

"Именно отсюда берет начало род главнокомандующего повстанцев. Этот флаг особый, летом его изготовили сами местные жители и отправили в зону АТО. Флаг объехал всю передовую от Мариуполя до Станицы Луганской, сейчас на нем сотни подписей бойцов с пожеланиями мира и благодарностью за песни и юмор сельским артистам", — говорится в статье.

По центру города Сум около 400 военных прошли праздничным маршем, среди участников парада были бойцы 27-й артиллерийской бригады, пограничники, нацгвардейцы, отдельное женское подразделение, а также лицеисты "Кадетского корпуса".

В Виннице же воссоздали события 100-летней давности, когда город переходил от "белых" к "красным", которых в свою очередь на некоторое время выбили петлюровцы. Также там открыли первый памятник главе Директории и верховному атаману Украинской народной республики Симону Петлюре, до сих пор в стране был только его бюст.

Ранее сообщалось, что в Киеве сторонники "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались на митинг в парке им. Тараса Шевченко, после него начался "Марш славы Героев", приуроченный к 75-ой годовщине создания УПА.

Напомним, 14 октября в Украине отмечали четыре праздника — очередную годовщину создания УПА, День защитника страны, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Фото: 057.ua, 056.ua, vinnitsa.info, видео: Новини Вінниччини, ТСН