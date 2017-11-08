"Дикари. Зачем убивать дерево?". В Сети бурно отреагировали на новость о главной елке страны

Главную елку Украины привезут в Киев 3 декабря. Дерево уже выбрали в Ивано-Франковской области, ему 110 лет, а высота достигает 30 метров.

Об этом рассказал "Сегодня" организатор новогоднего празднования в Киеве Игорь Добруцкий.

Он сообщил, что елку на Софиевской площади в этом году украсят необычными светящимися изнутри игрушками и гирляндами, длиной 3600 метров.

Вместе с тем на странице "Типичный Киев" в Facebook пользователи неоднозначно восприняли новость о том, что в центре Киева установят 110-летнее дерево:

Ірина Хом'як: "Купити штучну і ставити її кожного року ! Наві що рубати дерево , яке росло 110 років ? Жах...".

Elena Kondratenko: "Ппц... 110 лет росла((((( чтоб месяц на центральной площади постоять.. почему все люди понимают, что лучше собрать искусственную или сборную из неликвида, а чиновникам пофиг".

Roman Baraban: "Це жахливо! 110 років росло прекрасне дерево, а тут якісь недоумки зібралися його зрубати на догоду п"яному натовпу, щоб потім викинути на сміття...".

Sjuzan Tynkevych: "Зачем деревья рубить? Новый год и так наступит без вырубки ёлок, хватит глупостями заниматься, нечем хвастаться ,учите детей любить природу, садите елки в скверах, парках".

Юрий Мельник: "Як варіант, посадити посеред Майдану ялинку, і прикрашати раз на рік. Звісно, безглуздя. Але ж, рубати столітнє дерево заради одноразового свята..Назву цьому ще не придумав".

Ксения Ковжун: "Отстебитесь от дерева. Оно столько лет росло не для того чтобы возле него пару раз поскакали. Есть куча ДУБОВ в ВР которым можно доверить сею честь быть елкой".

Анна Семенович: "это очень удобно каждый год тратить очень много денег на транспортировку ёлки с запада. потому то и не хотят искусственную ставить. кэш и ещё раз кэш".

Kris Voznenko: "зачем убивать дерево которому 110 лет!!!???".

Мария Воронина: "Дикари... За столько лет не сделать крутую искусственную.гробим живое существо".

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество.