Почему Бандера лучше "улицы гербария". Вятрович рассказал о декоммунизации названий

В украинских городах и поселках доминируют топонимы, которые специалисты в шутку между собой называют "улицы гербария" (например, улица Кашатновая или Абрикосовая, — ред.).

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

По его мнению, это является определенным компромиссом, и на данном этапе это лучше, чем коммунистические названия.

"Но мне кажется, гораздо лучше, когда представители местной общины находят в себе смелость назвать топонимы именами своих местных героев, кого они знают. Таким образом, они связывают национальную историю с локальной историей", — пояснил историк.

По его словам, присвоение топонимам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича показывает, что украинцы учатся своими глазами смотреть на собственную историю.

"И несмотря на давление снаружи мы должны выдержать его и понимать, что для нас важно защитить свои взгляды на прошлое. Абсолютно неправильными и неискренними есть замечания, которые звучат от наших соседей, в частности, на Западе, о том, что якобы в Украине кто-то навязывает такие названия улиц как имени Бандеры и Шухевича, что в Украине происходит "бандеризация", — подчеркнул директор УИНП.

"На самом деле из 52 тысяч новых названий улиц, которые появились за два года, только 32 улицы посвященные Степану Бандере. И во всех случаях это была инициатива местной общины. И это не стало результатом навязывания кому-то "сверху". Потому законом предусмотрено, что новые названия — это инициатива местной общины", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее Вятрович рассказал о создании музея монументальной пропаганды.

Больше ответов директора Украинского института национальной памятичитайте здесь:"Володимир В'ятрович: Росіяни завжди ставились до українців зверхньо та вважали їх туземцями".