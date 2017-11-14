На оккупированном Донбассе совсем все плохо, людей "освободили" от всего — журналист

Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк заявил, что на захваченной части Донбасса ну совсем все плохо.

Об этом журналист рассказал в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

По его словам, на оккупированной территории "людей освободили от всего: от Украины, от фашизма, от работы, от банкоматов, от аэропорта, от свободы перемещения".

"Наградили их комендантским часом… Тарифы-то оставили, но жизнь не ограничивается тарифами", — добавил собеседник.

Ранее британский политолог, профессор украинских исследований Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон выразил мнение, что при выводе войск РФ с востока Украины самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" развалятся.