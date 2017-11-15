Ученые со всего мира назвали главную угрозу для жителей Земли

15-тысячный коллектив ученых из 184 стран подписали документ "Предупреждение человечеству", который состоит из списка угроз существованию планеты Земля, сообщает The Washington Post.

Второе было опубликовано в западном специализированном издании BioScience.

В документе говорится, что человечество не смогло достичь достаточного прогресса в решении проблем, на которые указывалось в первом "Предупреждении…" 1992 года − разрушении озонового слоя, загрязнении воды и атмосферы, вырубки лесов, истощения почвы.

Как считают ученые, сейчас главной угрозой для жителей Земли является глобальное потепление. С 1992 года средняя температура на планете выросла более, чем на 0,5 градуса по шкале Цельсия, а объемы ежегодных выбросов углекислого газа выросли на 62%.

Кроме того, серьезно сократилось количество рыбы, а в океанах стало гораздо больше мертвых зон – областей с пониженным содержанием кислорода. При том, что число людей за минувшие четверть века выросло на два миллиарда, количество многих видов млекопитающих и рептилий, уменьшилось на треть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли причину таяния льдов в Антрактиде.