Эксперт назвал новые потери "Л/ДНР" на Донбассе: пощипаны "мотострелки"

На Донбассе с 6 по 13 ноября понесли потери "мотострелковые" незаконные вооруженные формирования первого и второго "армейских корпусов" — самопровозглашенные "ДНР", "ЛНР" соответственно, подтвержденные — 12 человек.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнили, что на востоке нашей страны противник активизировался, на целом ряде участков террористы проводит мероприятия по усилению своих оборонительных позиций.

Военный эксперт утверждает, что подтвержденные потери врага составляют:

Первый "армейский корпус" — 3 омсбр (отдельная мотострелковая бригада — Ред., Горловка) — два боевика, 100 омсбр (Донецк) — один, 11 омп (отдельный мотострелковый полк — Ред., Макеевка) — восемь;

Второй "армейский корпус" — 7 омсбр (Луганск) — один террорист.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 боевиков.