Раз – и готово. На рынок выпустят принтер для печати фото со смартфонов

Компании Polaroid и Motorola совместными усилиями создали компактный принтер Polaroid Insta-Share Printer, предназначенный для смартфонов из серии Moto Z.

Такая информация содержится в рекламном ролике, опубликованном на видеосервисе YouTube.

Фотопринтер крепится к задней стенке корпуса смартфона. В мобильном принтере используется бумага Polaroid Premium ZINK Zero-Ink, причем он не требует чернил для печати. Кроме того, специально разработанное программное обеспечение позволяет добавлять к фотоснимкам различные фильтры, рамки и текст.

На принтере можно распечатывать фото снимки в формате 2×3 дюйма из Facebook, Instagram и Google Photos. Новый гаджет должен появиться в продаже с 17 ноября по цене $ 199,99.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Motorola изобрела самовосстанавливающийся экран для смартфонов.