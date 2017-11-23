Задержали мешками и ведром. В Черкассах возле школы "арестовали" кабана

В Черкассах патрульные поймали кабана, который до этого свободно гулял на школьном дворе. ТСН сообщает, что обеспокоенные жители Черкасс обратились к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой "изолировать животное". Они опасались, что кабан может навредить детям.

На место происшествия прибыла патрульная полиция. Правоохранители ловили животное мешками и загораживали ему дорогу досками. После нескольких неудачных попыток кабана загнали в угол и поймали ведром.

Сообщается, что никаких повреждений животное не получило. "Арестанта" в скором времени отправят в ближайший заповедник.

Напомним, в России агрессивные посетители зоопарка"Чудесный" набросились на животных.