В Крыму с похорон активистки, убитой оккупантами, прогнали зама представителя Путина: видео

В захваченном Россией Крыму с похорон крымской татарки-активистки Веджие Кашкá прогнали бывшего главу Сакского регионального меджлиса, "заместителя постоянного представителя президента РФ" Владимира Путина на полуострове — Ескендера Билялова.

Пособник оккупантов пришел к дому погибшей, люди попросили его покинуть траурное мероприятие, и тот ушел под крики "Саткъын" (предатель), свидетельствует опубликованное в YouTube видео.

Ранее замгендиректора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в Крыму оккупанты убили 82-летнюю крымскую татарку Веджие Кашкá — злоумышленники хотели "арестовать" пожилую женщину, ей стало плохо, и "сердце не выдержало".