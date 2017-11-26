Ученые заявили об открытии, которое спасет людей от голода

Ученые из Университета Вагининген нашли естественную генетическую вариацию для фотосинтеза в растениях и проанализировали ее до уровня ДНК.

Исследовательская группа во главе с Марком Аартсом и Джереми Харбинсоном, показала, что цветочное растение ризушка Таля имеет различные гены, участвующие в адаптации к изменению количества света, сообщает Wageningen University and Research.

Ген, который был подробно изучен, — это ген Yellow Seedling 1, который участвует в адаптации хлоропластов к изменениям света. Из-за полиморфизма этого гена некоторые ризушкы Таля могут справиться с увеличением освещения (например, разница между уровнем освещения для облачного и солнечного дня) лучше других. Впервые такая вариация была обнаружена в этом растении, но, поскольку гены для фотосинтеза есть почти у всех видов растений, ученые считают, что подобные вариации можно найти и во многих других культурах.

Открытие показывает, что можно улучшить процесс фотосинтеза, благодаря природной генетической вариации, в чем до этого времени сомнивались. В долгосрочной перспективе селекция по признаку улучшенного фотосинтеза может привести к увеличению урожайности при таком же количестве использованных почв, воды и питательных веществ.

Открытие на один шаг приближает концепцию "больше" (урожайность) "за меньшее" (почвы, воды и питательных веществ).