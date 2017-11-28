В США заключенный застрял в куче мусора после побега из тюрьмы

В городе Филадельфия (штат Пенсильвания, США) заключенный попытался сбежать из тюрьмы, но застрял в грузовике, перевозящем мусор.

Такую информацию сегодня, во вторник, 28 ноября, обнародовал портал Cbsnews.

Беглец-заключенный сначала спрятался в баке для отходов, который находился возле исправительного учреждения. Около 05.30 к тюрьме подъехал мусоровоз и вывалил содержимое бака в кузов. Мужчина оказался в прессе для уплотнения отходов и застрял там.

Пожарные потратили два часа для того, чтобы вытащить из машины мешки с мусором, а затем достать заключенного. Сейячас он госпитализирован, но о степени серьезности его травм пока ничего не известно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Индонезии из тюрьмы бежали 200 заключенных.