Веселуха за поребриком. Пьяница-отец стал звездой соцсетей

Школьник из Пермского края создал Instagram профиль "Пьяный батя". В нем подросток выкладывает видео со своим отцом-пьяницей.

Мужчина постоянно пьет водку, дебоширит, дерется, танцует, признается в любви своей семье, а его сын снимает это на видео и выставляет в соцсети.

На странице подросток сообщает, что его отец пьет постоянно, будь то праздники, выходные или будние дни. Однако он редко ведет себя агрессивно. Обычно отец-пьяница признается семье в любви или толкает философские речи.

"Мужики! Ура! Бухаю, гуляю, будьте. как я. Работайте, как я. Мне 47 лет. Сына люблю, семью люблю, … папа Карло", — кричит мужчина и начинает танцевать.

В сети над таким поведением мужчины откровенно издеваются. Иногда сын спрашивает отца о его планах. "Бухать", - отвечает ему пьяница.

В моменты просветления мужчина общается с подписчиками. Он раздает важные жизненные советы и философствует. "Гуляйте, понемножку пейте, на работу выходите", — рекомендует пьяница.

Однако иногда пьяница бывает агрессивным и бросается на своего сына с кулаками.

Пользователи соцсетей неоднозначно реагируют на опубликованные видео. Некоторые потешаются над мужчиной, другие упрекают сына, что он выносит сор из избы. За жизнью семьи на данный момент следят через Instagram более 6, 7 тысяч подписчиков.