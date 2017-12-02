Астрономы назвали дату последнего звездопада в 2017 году

Пик наибольшей активности метеорного потока Геминиды в нынешнем году состоится с 13 по 14 декабря.

Соответствующий прогноз астрономов был опубликован на официальном интернет-портале Международной метеорной организации.

"Этот метеорный поток можно наблюдать с 4 по 17 декабря, но пик его наибольшей активности будет с 13 на 14 декабря", — говорится в тексте.

К слову свое название Геминиды получили от латинского наименования созвездия Близнецов (Gemini), в котором находится основной радиант потока. Они также входят в т.н. "Большую тройку" звездопадов. Геминиды - один из самых богатейших потоков, поскольку за час в них можно заметить более 100 метеоров.

Согласно новейшим исследованиям астрономов, возраст данного метеорного потока составляет более тысячи лет. Однако официально Геминиды были открыты только в конце XIX века.

Напомним, ранее сообщалось о том, что падение небесного тела над штатом Аризона оказалось запечатлено на видео.