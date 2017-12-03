В России погиб руфер, которого обвиняли в раскраске в сине-желтые цвета звезды в Москве

В Кабардино-Балкарии РФ погиб российский бейсджампер Александр Погребов, которого обвиняли в раскрашивании советской звезды в Москве в цвета украинского флага.

Об этом сообщили в группе DvizhuhaClub, в которой Погребов работал инструктором.

"При прыжке в Баксанском ущелье погиб Саша Погребов. Подробности и информация о похоронах будет позже", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа 2015 года на шпиле сталинской высотки на Котельнической набережной Москвы был вывешен украинский флаг, а половина звезды, венчающей здание, была покрашена в синий цвет.

Ответственность за инцидент взял на себя украинский руфер по имени Григорий, также известный под ником Mustang Wanted.

Он заявил о готовности дать показания, но общаться намерен только с украинским следствием. В РФ он объявлен в розыск. Суд принял решение о заочном аресте Mustang'a.

По данному делу были задержаны еще четыре человека: Алексей Широкожухов, Александр Погребов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина. Обвинения по двум статьям: "Вандализм" и "Хулиганство". Позже был задержан еще один подозреваемый — петербургский руфер Владимир Подрезов.

В сентябре Лепешкину, Короткову, Широкожухова и Погребова оправдали. В декабре того же года был смягчен приговор Подрезову — на ограничение свободы сроком на два года.

В августе текущего года сообщалось о гибели в Швейцарии Алексея Широкожухова.