"Путин никогда не сдается". В России пенсионеры "прогнулись" перед президентом, видео

Композицию исполнили в Астрахани на юбилее.
В российском городе Астрахань пенсионеры сочинили и спели песню о президенте РФ Владимире Путине.
Композиция была исполнена на юбилее, видео с мероприятия опубликовал Znak.com на своей странице в Facebook.
Приводим Вашему вниманию фрагмент песни:
Путин никогда не сдается
И я тоже не сдамся
Никому ни за что
Путин, все равно мы прорвемся
Мы ведь непобедимы
Мы своих не сдаем
Ранее сообщалось, что в России в волгоградской школе №44 ученики полицейских классов вместе с депутатом Госдумы Анной Кувычкой спели пропагандистскую песню о Владимире Путине и снялись в видеоклипе.