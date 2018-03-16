Шон Бин раскрыл фанатам последние слова Неда Старка перед смертью

Актер Шон Бин, сыгравший лорда Винтерфелла Эддарда (Неда) Старка в сериале "Игра престолов", рассказал, что шептал его персонаж перед смертью. В девятой серии первого сезона, в сцене казни Старка, герой Бина беззвучно шевелил губами.

Фанаты "Игры престолов" выдвигали много теорий на счет предсмертных фраз лорда Старка, отмечает Meduza. От фразы на высоком валирийском "Валар моргулис" ("Все люди смертны") до "Я сдержал обещание", имея в виду то, что он сохранил в тайне имена родителей Джона Сноу. Была даже версия, что Нед пытался связаться со своим сыном Браном, умеющим перемещаться во времени.

Особенно ярые поклонники персонажа верили, что Старк-старший умудрился неким образом поменяться телами с кем-то другим и поэтому не умер. Кто-то даже (то ли в шутку, то ли всерьез) заявлял, что безголовый всадник в 9 эпизоде 6 сезона — это и есть Нед Старк.

Однако в интервью HuffingtonPost Бин рассказал, что на самом деле Старк перед смертью просто молился. По его мнению, именно это логично делать перед смертью: "Я просто подумал: "Что бы ты сделал, случись это на самом деле?" Наверное, ты будешь молиться. Наверное, ты будешь тихо шептать какие-то слова".

Конкретный текст "молитвы" актер раскрывать при этом не стал.

Напомним, ранее сообщалось, что суммарный бюджет последнего сезона "Игра престолов" составит 90 млн долларов.