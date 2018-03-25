11 выходных: как украинцы отдыхают в мае-2018

В мае 2018 года украинцы в целом будут отдыхать 11 дней.

Согласно календарю выходных, составленному Министерством соцполитики, у украинцев будет три дополнительных выходных дня – 1, 9 и 28 мая.

Так, День международной солидарности трудящихся – 1 Мая – приходится на будний день (вторник), поэтому рабочий день понедельника (30 апреля) переносится на субботу (5 мая). В итоге украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День победы – 9 Мая – выпадает на среду и, по предварительным данным, это будет выходным днем.

При этом рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Кроме того, День Святой Троицы припадает на 27 мая – воскресенье, соответственно, выходным будет еще и понедельник – 28 мая. Таким образом, у украинцев будет целых три выходных подряд – 26, 27 и 28 мая.

Ранее "Главред" сообщал, когда и сколько дней смогут отдохнуть украинцы на Пасху-2018. К слову, в Украине праздник Воскресения Христова утвержден на государственном уровне.

Напомним, в Кабмине определились с переносом рабочих дней на 2018 год.