Дворник прославился, ударом головы сбив избивавшего жену мужа

Инцидент произошел в Стамбуле.
Турецкий дворник прославился в сети после того, как вступился за женщину, которую на улице избивал мужчина.
О попавшем на камеру видеонаблюдения инциденте, произошедшем в Стамбуле, пишет газета Hurriyet Daily News.
По данным издания, конфликт между супругами возник после того, как они вышли из зала суда в Стамбуле, где слушается их бракоразводный процесс. На улице мужчина набросился на жену и стал избивать ее рулоном бумаги. Очевидцем сцены стал прохожий дворник, 29-летний дворник Деребаши.
Подумав, что в руках у турка палка, он поспешил обезвредить его и снес с ног одним ударом головы. После того как он обезвредил агрессора, прохожие вызвали полицию.
Читайте также "Соседи падали в обморок". В Португалии экстренно сел самолет из-за невыносимо вонючего пассажира
После случившегося обоих мужчин доставили в отделение полиции. Во время допроса муж не признал своей вины, заявив, что просто разыгрывал с супругой сцену, и обвинил дворника в нападении. "Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего", — рассказал журналистам Деребаши.
При этом он отметил, что ни о чем не сожалеет. "Я сделал то, что любой человек должен был сделать. Я против насилия, но я не мог просто стоять и смотреть, когда жертвой оказалась женщина. Я бы сделал это снова, если бы это повторилось", — сказал Деребаши.