Дворник прославился, ударом головы сбив избивавшего жену мужа

Турецкий дворник прославился в сети после того, как вступился за женщину, которую на улице избивал мужчина.

О попавшем на камеру видеонаблюдения инциденте, произошедшем в Стамбуле, пишет газета Hurriyet Daily News.

По данным издания, конфликт между супругами возник после того, как они вышли из зала суда в Стамбуле, где слушается их бракоразводный процесс. На улице мужчина набросился на жену и стал избивать ее рулоном бумаги. Очевидцем сцены стал прохожий дворник, 29-летний дворник Деребаши.

Подумав, что в руках у турка палка, он поспешил обезвредить его и снес с ног одним ударом головы. После того как он обезвредил агрессора, прохожие вызвали полицию.

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После случившегося обоих мужчин доставили в отделение полиции. Во время допроса муж не признал своей вины, заявив, что просто разыгрывал с супругой сцену, и обвинил дворника в нападении. "Он заявил на меня в полицию за то, что я избил его. Его отпустили, а меня допросили. Это обидело меня больше всего", — рассказал журналистам Деребаши.

При этом он отметил, что ни о чем не сожалеет. "Я сделал то, что любой человек должен был сделать. Я против насилия, но я не мог просто стоять и смотреть, когда жертвой оказалась женщина. Я бы сделал это снова, если бы это повторилось", — сказал Деребаши.