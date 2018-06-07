"Пропускать не велено". В Шотландии трансгендера не пустили в женскую примерочную магазина

В Шотландии женщину-трансгендера сотрудники магазина Debenhams не пропустили для примерки одежды в женской раздевалке.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное британское издание Independent.

Согласно данным журналистов, трансгендер Джей Кэмпбелл выбрала для себя вечернее платье на свадьбу подруги и отправилась в женскую примерочную. Там ее остановила продавец-консультант и рекомендовала спуститься на этаж ниже — в мужской отдел. Никакие объяснения Кэмпбелл не подействовали.

"Я была шокирована, что мне нужно объясняться! Я собиралась потратить кучу денег на платье, но со мной обращались как с извращенкой. Тогда я бросила платье ей прямо в лицо и пошла в House of Fraser за другим. Там очень дружелюбный и отзывчивый персонал. Я больше никогда не зайду в Debenhams. Они трансофобы!" — рассказала возмущенная Кэмпбелл.

Представители Debenhams принесли извинения женщине и пообещали разобраться с сотрудницей.

Напомним, ранее сообщалось о том, впервые в мире трансгендер родил ребенка нейтрального пола.