Гарри Поттер продолжение: когда выходит новый фильм

Гарри Поттер: что известно о новом фильме / screenshot

Телекомпания Warner Bros готовится снимать 9 фильм про Гарри Поттера по мотивам сочинений британской писательницы Джоан Роулинг.

Фильм о детях главных героев из вселенной Гарри Поттера готовится к съемкам, пишет издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники на Warner Bros.

Фильм будет снят по мотивам сочинения Гарри Поттер и Проклятое дитя, которое было сделано под театральную постановку. Источники издания подтверждают, что в фильм вернутся некоторые актеры из фильмов про Гарри Поттера, но как известно, Гермиона Грейнджер в театральной постановке была чернокожей, из-за чего разгорелся скандал вокруг Джоан Роулинг - ведь в книгах она описывала Гермиону белой.

Если создатели решат последовать не за киновселенной, а повторят точку зрения Роулинг, то Эмма Уотсон в фильме не появится, а роль Гермионы будет исполнять чернокожая актриса.

Также по информации We Got This Covered Джоан Роулинг может стать соавтором сценария, а режиссерское кресло приписывают Дэвиду Йейтсу.

Сюжет сосредоточится на дочке Волан-де-Морта и младшего сына Гарри Поттера. На киностудии предполагают, что это неплохая возможность сосредоточить повествование на Альбусе Северусе Поттере.

