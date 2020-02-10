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Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения

10 февраля 2020, 15:40

Церемония награждения Оскар - прекрасній повод похвастаться своими нарядами и произвести фурор обнаженностью. Что за оголенку устроили звезды на Оскар-2020 - смотри на Главреде

Оскар 2020
Оскар 2020 - самые откровенные наряды вечера / Reuters

Голливудские красотки обожают надевать пикантные наряды, чтобы покрасоваться своей шикарной фигурой и, естественно платьем на нем, на светских вечерах. Оскар - отличная возможность не только сделать это, но еще и устроить небольшой скандальчик или эпатировать журналистов какой-то выходкой. 

Особенно это любит делать Дженнифер Лоуренс, которую в этот раз просто не пригласили. Так что мероприятие прошло без эксцессов. Особо выделилось несколько актрис и звезд.

Хейли Болдуин - нынче Бибер, пришла на Оскар в полупрозрачном платье, под которым не было белья, повторив подвиг Лили-РоузДепп на премии Кинокритиков. Только Лили-Роуз пришла в платье с огромным декольте, а вот миссис Хейли Б продемонстрировала откровенный разрез на бедре почти до талии. Так, что все, кто видел наряд Хейли, Читайте такжеОскар 2020 - список победителейдумали, что на ней нет ничего, кроме платья. Другие же утверждают, что на плечах видны бретельки от лифчика, а сразу над разрезом видно белье телесного цвета.

Второе место занимает Руни Мара, которая надела Alexander McQueen с полупрозрачным кроужевным верхом с затейливыми рисунками. С первого взгляда кажется, что белья под платьем нет, к тому же вся спина у девушки обнаженная. Поклонники пары Руни-Хоакин убедились, что лифчик на столь важное мероприятие девушка благополучно не надела.

Эмили Ратаковски пришла на Оскар просто и со вкусом - белая юбка-карандаш в пол и крошечный лоскуток белой ткани, похожий на лифчик. Девушка в полной мере продемонстрировала стройную фигурку, не спрятанную под излишками одежды.

Жена Джареда Харриса Аллегра Риджо пришла на вечеринку в черном платье, но с вырезом почти что до пупка, так что ее огромная пышная грудь имела очень много возможностей выскочить из-под платья. На фото сбоку видно, что это ей почти что полностью удалось.

  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters
  • Оскар 2020 - откровенные наряды Reuters

Звезда реалити Блэк Чайна пришла на Оскар в пышном фиолетово-черном наряде со шлейфом и витиеватым верхом без белья, зато с огромным декольте и вырезом на бедре. Так что, при ходьбе все окружающие не могли не смотреть, как ее огромная грудь пытается выскочить через декольте.

Певица Ciara в платье-фениксе порадовала разрезом выше колен на передней части наряда и декольте до пупка, которое бессовестно демонстрировало грудь певицы при любом ее движении.

Такой же наряд, со с грудью чуть меньшего размера продемонстрировала Моллит Симс - нежно-розовое платье Zuhair Murad и прозрачным верхом демонстрировал окружающим все то, что они не увидели в очень откровенном декольте женщины.

Оскар Блэк Чайна Хейли Болдуин Эмили Ратаковски Хоакин Феникс новости шоу бизнеса
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