Солнце уничтожит Землю: раскрыт пугающий сценарий гибели человечества

Алексей Тесля
6 ноября 2025, 02:15
Главная причина будущей катастрофы — так называемые приливные силы.
Солнце, магнитная буря
Как Солнце может уничтожить Землю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, фото, сгенерированное ИИ

Вы узнаете:

  • Земля неизбежно будет уничтожена Солнцем
  • Главная причина будущей катастрофы — приливные силы

Учёные представили тревожный прогноз будущего нашей планеты, согласно которому Земля неизбежно будет уничтожена Солнцем.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона и Университета Уорика предупреждают: примерно через пять миллиардов лет наше Солнце исчерпает запасы водорода, начнёт стремительно раздуваться и превратится в гигантскую красную звезду, пишет Daily Mail.

Когда это произойдёт, Земля либо будет втянута в солнечную массу, либо разорвана колоссальными гравитационными силами.

Как Солнце уничтожит Землю

Главная причина будущей катастрофы — так называемые приливные силы, объясняет ведущий автор исследования доктор Эдвард Брайант. "Точно так же, как Луна притягивает земные океаны, создавая приливы, планета воздействует на звезду. Но когда звезда разрастается, это притяжение становится куда сильнее", — отмечает он.

Исследование основано на анализе почти полумиллиона звёзд, находящихся на поздней стадии своего жизненного цикла. Учёные наблюдали, как меняется их яркость, чтобы выявить присутствие планет, вращающихся вокруг таких звёзд.

Что происходит, когда звезда стареет

Пока в недрах звезды продолжаются реакции термоядерного синтеза, она остаётся стабильной: внутреннее давление уравновешивает силу гравитации. Но когда топливо — водород — исчерпывается, баланс нарушается.

Звезда сжимается, её ядро разогревается, и начинается новый этап — превращение гелия в углерод. При этом наружные слои расширяются и остывают, а сама звезда становится в сотни раз больше, превращаясь в красного гиганта.

Используя компьютерное моделирование, команда доктора Брайанта изучила тысячи изменений яркости звёзд и обнаружила 130 крупных планет, вращающихся на опасно близких орбитах — 33 из них ранее не были известны. Анализ показал, что у звёзд, которые уже перешли в стадию красного гиганта, почти не остаётся планет вблизи орбиты — они, вероятно, были уничтожены.

Что ждёт Солнечную систему

Учёные прогнозируют, что Солнце начнёт свой переход к красному гиганту примерно через пять миллиардов лет. Когда это произойдёт, Меркурий и Венера будут поглощены первыми. Судьба Земли остаётся под вопросом — возможно, она выживет физически, но станет полностью непригодной для жизни.

Доктор Винсент Ван Эйлен, соавтор работы, отмечает: "Мы видим, что в некоторых случаях планеты не переживают этот этап. Солнце станет настолько горячим и большим, что разрушит атмосферу Земли, испарит океаны и сделает поверхность мёртвой пустыней".

Даже если наша планета каким-то чудом не будет поглощена Солнцем, человечество всё равно не сможет пережить эту космическую трансформацию. Уровень радиации возрастёт многократно, температура поднимется до критических значений, а жизнь на поверхности исчезнет задолго до финального акта — когда Солнце окончательно поглотит внутренние планеты.

Иными словами, конец света действительно наступит — просто через пять миллиардов лет, когда Солнце, некогда источник жизни, станет её безжалостным разрушителем.

Прогноз конца света: что говорят ученые

Новое моделирование, проведённое учёными, показало тревожный сценарий поведения человечества в момент глобального краха. Результаты исследования свидетельствуют: когда цивилизация стоит на грани исчезновения, в людях могут проснуться самые тёмные и разрушительные инстинкты.

Как отмечают авторы, осознание неизбежного конца лишает смыслa саму идею наказания — если будущего больше не существует, страх перед последствиями исчезает. Именно это, по мнению исследователей, способно толкнуть часть людей на проявления насилия и хаоса.

Ранее сообщалось о "предвестнике" конца света. В Бразилии в Рио-де-Жанейро молния ударила прямо в статую Христа-Спасителя.

Ранее Главред писал о пророчестве насчет конца света после смерти Папы. Есть свидетельства, которые считают Франциска последним Папой.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

15:47

Результат уже известен - чем закончатся переговоры Трампа и Орбана в Белом домеВидео

15:43

Незаметно "съедают" электроэнергию: какие приборы следует обязательно выключать из розетки

15:22

Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

