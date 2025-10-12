Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

Если гипотезы подтвердятся, речь может идти об открытии входа в масштабный подземный комплекс.

Под пирамидами обнаружили тайный ход / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Под пирамидами в Египте скрываются три таинственные шахты

Источники говорят о лабиринте с тысячами подземных помещений

Под песками плато Гиза, между знаменитым Сфинксом и пирамидами Хеопса и Хефрена, скрываются три таинственные шахты, которые, по мнению исследователя Армандо Мэя, могут вести в забытый подземный комплекс.

Как пишет Daily Mail, эти сооружения, по его утверждению, явно не являются обычными колодцами — их форма слишком точна, стены гладкие, а общая архитектура выдает продуманный инженерный замысел. Ни надписей, ни следов случайной разработки там не найдено.

Мэй связывает эти находки с описанием древнегреческого историка Геродота, который упоминал об огромном египетском лабиринте с тысячами подземных помещений и даже о подземной пирамиде.

Археологическое исследование, проводившееся в рамках проекта "Хафрен" при участии профессора Коррадо Маланги и инженера Филиппо Бионди, использовало спутниковые радары SAR для сканирования подземных структур.

Первая шахта, найденная к северо-востоку от Сфинкса, уходит вглубь почти на 40 метров. Она обложена блоками из известняка и песчаника, а на глубине 12 метров обнаружена искусственная полость шириной около 24 метров.

Неподалёку расположена вторая аналогичная шахта, по структуре повторяющая первую. Она, предположительно, соединяет долинный храм с районом возле пирамиды Хефрена.

Третья шахта, расположенная у восточной стороны пирамиды Хеопса, отличается особым интересом: следы укреплённого входа и специальные выемки в стенах могут свидетельствовать о частом использовании и сложных функциях, таких как подъем или транспортировка объектов.

Точные цели этих шахт до сих пор не установлены. Возможно, они использовались в ритуальных целях, были частью водоснабжения или служили транспортными каналами.

Современные технологии — от георадаров до электротоматографии — указывают на наличие других аномальных структур под плато, предполагая, что все эти элементы могли быть частями сложной подземной системы, выровненной по осям пирамид.

Если гипотезы подтвердятся, речь может идти об открытии входа в масштабный подземный комплекс, который древние строители создали с не меньшей точностью, чем знаменитые сооружения на поверхности. Эти находки способны пролить свет на одну из самых загадочных страниц древнеегипетской архитектуры и духовных практик.

Разгадка тысячелетий: что говорят ученые

