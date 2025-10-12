Укр
Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

Алексей Тесля
12 октября 2025, 02:27
13
Если гипотезы подтвердятся, речь может идти об открытии входа в масштабный подземный комплекс.
Египетские пирамиды
Под пирамидами обнаружили тайный ход / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Под пирамидами в Египте скрываются три таинственные шахты
  • Источники говорят о лабиринте с тысячами подземных помещений

Под песками плато Гиза, между знаменитым Сфинксом и пирамидами Хеопса и Хефрена, скрываются три таинственные шахты, которые, по мнению исследователя Армандо Мэя, могут вести в забытый подземный комплекс.

Как пишет Daily Mail, эти сооружения, по его утверждению, явно не являются обычными колодцами — их форма слишком точна, стены гладкие, а общая архитектура выдает продуманный инженерный замысел. Ни надписей, ни следов случайной разработки там не найдено.

видео дня

Мэй связывает эти находки с описанием древнегреческого историка Геродота, который упоминал об огромном египетском лабиринте с тысячами подземных помещений и даже о подземной пирамиде.

Археологическое исследование, проводившееся в рамках проекта "Хафрен" при участии профессора Коррадо Маланги и инженера Филиппо Бионди, использовало спутниковые радары SAR для сканирования подземных структур.

Первая шахта, найденная к северо-востоку от Сфинкса, уходит вглубь почти на 40 метров. Она обложена блоками из известняка и песчаника, а на глубине 12 метров обнаружена искусственная полость шириной около 24 метров.

Неподалёку расположена вторая аналогичная шахта, по структуре повторяющая первую. Она, предположительно, соединяет долинный храм с районом возле пирамиды Хефрена.

Третья шахта, расположенная у восточной стороны пирамиды Хеопса, отличается особым интересом: следы укреплённого входа и специальные выемки в стенах могут свидетельствовать о частом использовании и сложных функциях, таких как подъем или транспортировка объектов.

Точные цели этих шахт до сих пор не установлены. Возможно, они использовались в ритуальных целях, были частью водоснабжения или служили транспортными каналами.

Современные технологии — от георадаров до электротоматографии — указывают на наличие других аномальных структур под плато, предполагая, что все эти элементы могли быть частями сложной подземной системы, выровненной по осям пирамид.

Если гипотезы подтвердятся, речь может идти об открытии входа в масштабный подземный комплекс, который древние строители создали с не меньшей точностью, чем знаменитые сооружения на поверхности. Эти находки способны пролить свет на одну из самых загадочных страниц древнеегипетской архитектуры и духовных практик.

Разгадка тысячелетий: что говорят ученые

Исследователи выдвигают версию, что мифический Эдемский сад мог располагаться на территории, ныне скрытой под водами Персидского залива — в области, затопленной в результате подъёма уровня океана после последнего ледникового периода.

Хотя многие учёные продолжают рассматривать библейское описание рая как метафору или символическую притчу из книги Бытия, некоторые специалисты склоняются к мнению, что у этого рассказа могут быть реальные географические и исторические основания. Особое внимание при этом уделяется южной части Месопотамии (нынешний Ирак), известной своими богатыми реками и плодородными землями.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

Читайте также:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

наука археологи
13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Некоторым украинцам выплатят 50 тыс. грн в месяц: Зеленский подписал закон

12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

