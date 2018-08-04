Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

4 августа 2018, 08:13

После провозглашения о создании Поместной автокефальной православной церкви наши проблемы не закончатся, а только начнутся.

С автокефалией УПЦ проблемы в Украине только начнутся

Получение Томоса УПЦ всегда казалось мне задачей второстепенной, а проблема снижения влияния РПЦ в Украине - первоочередной. В конце концов, если бы в результате целенаправленных усилий российское православие свернуло бы организованное присутствие в Украине, то мировому православию не оставалось бы ничего другого, как признать и начать диалог с той церковью, которая здесь осталась. Потому на практическом уровне каноничность есть ничто иное, как диалог с другими православными церквями. А отказаться от диалога с крупнейшей православной общиной мира ни Вселенский Патриарх, ни другие православные церкви не смогли бы.

Но в стиле современной медийной политики президент Порошенко и Патриарх Варфоломей каким-то образом все-таки договорились обойти этот момент - и принялись решать проблему создания автокефалии без решения проблемы РПЦ в Украине.

Читайте такжеКонец величия России и спасение Порошенко: последствия автокефалии УПЦС одной стороны - это хорошо. Признаюсь, я не верил, что Патриарх на это готов. И не верил, что Порошенко сможет его убедить. Некоторые собственные ошибки и неправильные прогнозы просто приятно признавать!

Хотя никаких гарантий, что все произойдет как бы нам того хотелось, быть не может, но есть много прямых и косвенных свидетельств, что дело с предоставлением Томоса таки движется.

Но если мой подход предусматривал, что предоставление Томоса станет благополучным завершением всей ситуации, то примененный Порошенко и Патриархом подход приведет к тому, что с созданием автокефалии борьба политическая, информационная, церковная не прекратится, а только начнется.

Так, автокефальная каноническая церковь будет иметь значительно сильнее позиции для такой борьбы. Но позиции РПЦ никак ослабнут, а агрессивность ее поведения возрастет в разы, потому что речь пойдет о выживании. А украинское государство (ее аппарат) пока не продемонстрировал свои бойцовские качества, достаточные для осмысления и реагирования.

И вот эта ситуация меня беспокоит. И именно ее хочется обсуждать. Ведь складывается впечатление, что для Петра Порошенко достаточно пиарного эффекта: я обещал, и вот - есть своя церковь! Но после этого действительно важного и нужного достижения не только будущая Поместная автокефальная церковь, но, что гораздо важнее, - Украинское государство будет объектом самых разнообразных нападок как со стороны России, так и ее православных сателлитов.

Будущие действия России не вызывают никакого сомнения. Речь пойдет не только об информационной кампании, но и о провоцировании беспорядков, конфликтов, столкновений, попыток сформировать впечатление, что процесс перехода общин из РПЦ в новую церковь будет происходить под принуждением государства, националистов, фашистов и тд.

Как мы уже убедились российские спецслужбы знают, как вкладывать оружие в руки украинских граждан. Информационная кампания будет затрагивать как международные организации, так и объединения, в том числе, от которых зависит продолжение санкций против РФ или предоставления Украине разных видов помощи. Очевидно, что это все будет совпадать по времени с политическими кампаниями в Украине, и РФ и ее украинские приспешники максимально будут использовать тему "раскола", "противостояния", "конфликта" на религиозной почве для мобилизации своих политических сторонников во время президентских, парламентских и, не исключено, даже местных выборов.


Читайте такжеПутин передал Украине ультиматумОбщая задача, наиболее вероятно, будет формулироваться в попытке или дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, или углубить впечатление международного сообщества и, особенно, государств, поддерживающих Украину в том, что украинская власть не контролирует ситуацию в стране, выступает от имени меньшей и агрессивной части населения и тому подобное. Все это нужно РФ или для установления контроля над Украиной или снижения уровня международной поддержки нашего государства, отмены\ослабления политики санкций со стороны ЕС.

Я также хорошо представляю себе план превентивных и других действий. Но хотелось бы увидеть хоть какие-то признаки того, что и правительственный Киев представляет и готовится ко всем тем хлопотам и проблемам, которые, еще раз повторюсь, не закончатся, а только начнутся для Украины после провозглашения о создании Поместной автокефальной православной церкви.

Бояться этих проблем не следует. Они так или иначе возникнут и на каком-то этапе нам все равно придется с ними столкнуться. Это цена Независимости, за которую уже заплачено столько, что останавливаться на полпути никто не будет.

Но готовиться нужно. И вот об этом хотелось бы услышать, поговорить, подискутировать больше. Только вот с кем?

Богдан Яременко, дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

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Новость в спецтеме: Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
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