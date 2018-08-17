Шесть месседжей, которые Кремль готовит к украинским выборам

Айдер Муждабаев

журналист

17 августа 2018, 08:33

Перед выборами Москва попытается максимально раскачать обстановку и продвигать своих блогеров, которые несут пророссийские месседжи.

выборы, Украина
Кремль готовится к украинским выборам / УНИАН

В ходе гибридной войны россияне научились организовывать атаки на аккаунты тех, кого они считают своими врагами: людей, опасных в информационном поле – особенно, в соцсетях. Вот вам конкретный пример буквально за последнюю неделю: 4 популярных украинских аккаунта в Facebook были забанены. Первый – Роман Цимбалюк, второй – я, третий – Аркадий Бабченко, (хоть у него и была синяя галочка, верифицированный аккаунт, который считается гарантией от бана, но и это не помогло: забанили, как и любого обычного пользователя), четвертый – известный патриотический украинский блогер Мирослав Гай.

На мой взгляд, мы имеем дело с российской разведкой боем: они начинают действовать, проверяют алгоритмы Facebook, ведь гибридная война – поиск слабых мест в любой системе. В американской системе – много слабых мест: что и показали выборы. Но в США принято доверять людям, как и во многих странах Запада: там верят на слово, многое функционирует по неписаным правилам. Вот россияне и вторгаются в эти системы и делают, что хотят, пока американцы и европейцы моргают и думают о том, правда ли это, россияне делают свое дело.

Помните, Цукерберг выступал в Конгрессе? Как раз во время слушаний по теме российской гибридной войны он выражал озабоченность и говорил, что защитит демократию. Да, наверное, что-то они предприняли, провели чистку ботовских аккаунтов.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыНо как показывает практика, эта система – саморегинрирующаяся, деньги из Кремля закачиваются, и боты снова на месте и атакуют выборы в Конгресс, и там нужно повлиять в пользу Трампа. Ну а в Украине сам Бог велел: выборы грядут, нужно максимально раскачать обстановку и продвигать своих блогеров, которые несут пророссийские месседжи. Нужно максимально гнобить и нейтрализовать блогеров, политиков, журналистов, общественных деятелей, депутатов – любого, кто будет говорить правду, доносить антироссийскую информацию, разоблачать их попытки влияния на политику в Украине.

Вчера мы это обсуждали эту тему на телеканале ATR. Нашей гостьей была Диана Дуцик, – телевизионный аналитик, которая вникает во все нюансы вторжения в наше информационное пространство. Она добавила немного информации, поскольку в эфире не все успела сказать: "Как Россия сегодня видит украинские выборы? Я бегло просмотрела российские онлайн-медиа, которые доступны в Украине (за последний месяц). Основные месседжи, продвигающиеся в российском медиапространстве, следующие:

1. Порошенко готовится к массовым фальсификациям.

2. Чтобы удержать власть, Порошенко пойдет на все (и здесь развивают тезис о продолжении войны и даже развертывания полномасштабных действий на фронте как единственную возможность удержаться у власти).

3. Тимошенко – серьезный противник Порошенко, и она победит.

4. Выборы в Украине зависят от "смотрин" в Белом доме (некоторые СМИ пишут, что США сделали ставку на Гриценко; смешной заголовок: "США меняют олигарха на полковника").

5. Украина может распасться после парламентских выборов.

6. Эта версия поражает больше всего. Ряд российских СМИ, в большинстве – маргинальными (однако, массово), распространяет текст под заголовком "На Украине создан монстр, который назначит победителя выборов". "Монстр", чтобы вы понимали, по версии российских пропагандистов – "ветераны АТО". Будут ли эти месседжи как-то образом продвигаться в украинском медиаполе, увидим уже скоро. Осень предстоит горячая".

Мы уже видим, что эти месседжи продвигают не только российские СМИ – их также пытаются втиснуть в украинские каналы, которые транслируют их на местную аудиторию. Ну и, конечно, через своих аффилированных лиц. Так что слушайте, анализируйте информацию, которые вы получаете из прессы, телевидения, также – от политологов, общественных деятелей. Например, многие эксплуатируют легенду в стиле Оруэлла про Порошенко.

Читайте такжеСтрана парадоксов: с чем Украина подошла к выборам-2019Еще можно добавить: "нам нужен мир", "не надо санкций против Путина – он или нападет, или ядерную бомбу сбросит, потому что сумасшедший", "с РФ нужно договариваться" и всякие лайт-версии культурного и спортивного обмена. Безусловно, любых патриотических политиков показывают монстрами, их манаргинализируют, а на виду хотят вытянуть именно поборников мира, урегулирования конфликта: мол, Украина хочет мира. Кто здесь с кем воевал? Это опускается, а на первый план выходят вот такие абсолютно пророссийские месседжи. И нужно очень внимательно за этим следить.

Как говориться, продолжение следует. Мне, например, понятно, как это дальше будет работать. Я говорил с высокопоставленными чиновниками, которые также понимают все эти поясности. Уже и Порошенко сказал, что гибридные атаки, в том числе, через интернет, будут. И есть люди, которые восприняли это как руководство к действию. К сожалению, у нас нет кибервойск, чтобы защитить себя, как у РФ. А надо бы иметь такой центр – при РНБО, или другой структуре, – который бы организованно отслеживал их или отбивал. Но есть те люди, которые на уровне своих компетенций что-то делают.

Насколько мне известно, на официальном уровне с Facebook ведутся переговоры, чтобы исключить Украину из российского сектора соцсети. Ведь не секрет, что он курируется русскоязычными россиянами. Американцы ведь не лезут в это: где там россияне, где украинцы – сами разбирайтесь. А мы ведь в состоянии информационной войны. Это критически важно. Да, мы разберемся, кто и за кого будет голосовать, но вмешательство и то, что россияне поддерживают свои силы здесь, в Украине, – недопустимо. Это – прямая агрессия.

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Айдер Муждабаев Facebook выборы 2019
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