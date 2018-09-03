Чего ждать осенью: семь главных интриг нового политического сезона

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

3 сентября 2018, 06:55

Круг интриг нового политсезона – широк: от сотрудничества с МВФ и конституционных изменений до участия Вакарчука и Зеленского в президентских выборах.

Верховная Рада
Верховная Рада / УНИАН

Главной темой нового политического сезона будет начало избирательной кампании, это уже очевидно. Де-факто избирательная компания уже стартовала, а де-юре она начнется в конце года. На мой взгляд, именно президентская избирательная кампания будет определять интриги, проблемы и противоречия этого политического сезона. Это ключевое событие и ключевой фактор всех тенденций и явлений, которые мы будем наблюдать в нынешнем сезоне.

Я бы определил несколько интриг нового политического сезона.

Во-первых, традиционно одной из ключевых тем осеннего политического сезона является бюджет. На этот раз вокруг формирования и принятия бюджета также развернутся предвыборные баталии. Интрига тут состоит в том, удастся ли президенту и правительству найти дополнительные финансовые ресурсы, что позже можно было бы Читайте такжеГлавный сюрприз выборов-2019использовать на выборах в следующем году. А таких ресурсов сейчас крайне мало... И в этом году, и в следующем большие суммы средств пойдут на выплаты внешних. При этом на социальные цели остается не так уж много денег у государства. Это будет главная социально-экономическая интрига.

Во-вторых, социально-экономическая интрига будет состоять в том, будут ли достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве Украины и МВФ. А с этим связано многое, что будет влиять на политические процессы. В частности, насколько придется повысить цену на газ. Фактор цены на газ будет влиять на рейтинги представителей власти – это старая и известная тенденция. Этот, казалось бы, чисто экономический фактор будет иметь серьезные политические последствия.

В-третьих, в том, что касается непосредственно президентских выборов, будет большая интрига по отдельным кандидатам – пойдут они на выборы или нет. Например, будут ли все-таки участвовать в борьбе за президентский пост Вакарчук и Зеленский. По другим потенциальным фаворитам уже можно сказать наверняка, что они будут участвовать в выборах. К слову, Зеленский, думаю, тоже. Однако все равно вопрос и по нему, и по Вакарчуку остается.

В-четвертых, есть чисто формальная вещь, которая никак не повлияет на результаты выборов, но она интересна и журналистам, и экспертам – сколько вообще будет кандидатов на президентских выборах в Украине. В начале следующего года, когда Читайте такжеКость Бондаренко: Якби війни не було, Порошенку б довелося її придуматиначнется выдвижение и регистрация кандидатов в президенты, это станет понятно. Думаю, эти выборы будут рекордными по количеству кандидатов.

В-пятых, интересна интрига, касающаяся темы конституционных изменений. Но она реально будет раскручиваться лишь в следующем году, соответственно, и результаты ее мы увидим лишь в 2019-ом, накануне президентских выборов. Главный вопрос тут – возможна ли у нас конституционная реформа, направленная на ограничение президентских полномочий. Некоторые политики уже давно это предлагают, в частности, "Народный фронт". Но удастся ли это осуществить, пойдет ли на это президент Порошенко – это открытый вопрос, на который мы не знаем точного ответа. Думаю, это будет решаться ближе к концу года.

Кроме того, вопрос – хватит ли времени для проведения таких конституционных изменений, удастся ли их осуществить в условиях цейтнота. Ведь конституционная процедура достаточно сложна.

Безусловно, по отдельным вопросам тут будет интрига – удастся ли выйти на конституционное большинство, в частности, по инициативам президента: закрепление в Конституции членства Украины в НАТО и Евросоюзе. В первом чтении, я думаю, проблем не будет, а вот что будет во втором чтении – это еще вопрос.

Шестое, буквально недавно появилась интрига относительно даты проведения президентских выборов (существует вероятность, что президентские выборы будут перенесены с марта 2019 года на июнь, – Ред.). То, как разрешится этот вопрос, тоже будет интересно.

В-седьмых, возможно, нас ждет и традиционная интрига относительно судьбы правительства и кадровых изменений в нем. Слухи об этом у нас традиционно ходят… Да и сейчас есть признаки охлаждения в отношениях между президентской и премьерской командами. Потому данный вопрос тоже будет на слуху.

Читайте такжеДва сценария для Украины: что готовит Москва накануне выборов-2019В этом ключе важный вопрос – удастся ли БПП и "Народному фронту" сохранить коалицию, или с приближением выборов каждый будет "тянуть одеяло на себя"? Честно говоря, не вижу смысла в том, чтобы кто-то "тянул одело на себя". Это есть смысл делать, когда есть что делить. А сейчас стоит вопрос выживания, спасения.

Для президента – вопрос в том, как сохраниться на должности в государстве, а для этого необходимы союзники. Если следовать классической политической логике, то ему нужно укреплять союз с "Народным фронтом".

А "Народному фронту", во всяком случае большинству его представителей, нужно спасаться и бороться за свое политическое будущее. И наиболее простой и логический способ спасения – сохранение союза с президентом. Пойдет ли НФ на какие-то самостоятельные игры? Так или иначе это будет значить прекращение самостоятельного существования "Народного фронта" и потерю многими известными представителями НФ своей политической субъектности.

Если действовать в рамках классической логики, то БПП и НФ сейчас нужно договариваться, обязательно сохранять коалицию, потому что сохранение коалиции – это сохранение властного статуса для того же Авакова, для большинства министров народного фронта. Не будет коалиции – не будет правительства – они утратят последнее, что у них есть.

Потому тут вопрос лишь в том, сумеют ли эти политические силы этой осенью договориться про объединение или сохранение стратегического союза, либо же де-юре все останется так, как есть, однако будет и некая неопределенность, а окончательно будут договариваться о каком-то союзе уже после президентских выборов. То есть сейчас может состояться либо "помолвка" БПП и НФ, то есть объявление того, что союз будет создан, либо будут действовать по умолчанию. Но разрывать этот союз – очень опасно и рискованно для обеих политических сил.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для "Главреда"

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Народный Фронт БПП политический сезон избирательная кампания Владимир Фесенко выборы 2019
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