Киеву придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФ

Андрей Головачев

политический эксперт

4 октября 2018, 09:34

Если бы не МВФ, то украинская элита уже окончательно пустила бы страну по миру.

Порошенко, Лагард, МВФ
Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард

При всем моем критическом отношении к МВФ, как бюрократической конторе, я должен признать, что если бы не МВФ, то украинская элита уже окончательно пустила бы страну по миру.

Украина сейчас кое-как удерживается на плаву только благодаря сотрудничеству с МВФ. И дело не только и не столько в его кредитах. МВФ - это единственная организация, которая предлагает конкретные мероприятия, - хоть и болезненные - направленные на стабилизацию бюджета и на реформирование институтов и ряда отраслей: банковского сектора, ТЭК, социальной сферы, борьбы с коррупцией и т.д. Других реформаторов, увы, нет!

Будем откровенны: все наши политические партии, весь парламент, правительство и президент - это все недееспособные, популистские, тотально коррупционные и абсолютно импотентные политические институты с точки зрения их способности провести реформы в стране. Ни у кого нет никаких логичных программ, которые бы Читайте такжеКак МВФ будет "доить" Украину накануне выборовопирались на реальные условия и возможности, ни у кого нет интеллекта, желания и политической воли проводить реформы. Все всё критикуют, бесконечно занимаются гуманитарными, мовными, историческими, церковными и прочими вопросами, но если завтра выгонят Супрун, то ни одна партия не в состоянии предложить и финансово обосновать никакой другой альтернативной системы здравоохранения. Все нынешние политики и депутаты - это политические импотенты, кастраты и обычные трепачи.

МВФ оказался единственным, кто реально занимается реформами в Украине и предлагает конкретные мероприятия. Без МВФ власть в своем популистском угаре, ради удержания власти хоть на пару месяцев, уже бы давно включила бумажный станок, окончательно развалила бы всю финансовую систему страны, а потом свалила бы за бугор. Ей это не позволяет сделать сейчас именно МВФ, который следит за денежной массой и бюджетной дисциплиной. Так врачи следят за наркоманом и не дают ему снова сесть на иглу, как бы он не страдал от ломки.

МВФ не в состоянии провести глубокие социально-экономические реформы, он не в состоянии побороть коррупцию в Украине, потому что для этого должно быть в первую очередь желание и активность всего общества, а его как раз и нет. Украинцы традиционно пассивны и заняты, как обычно, индивидуальным выживанием. Все что может сделать МВФ - это не дать правительству развалить финансовую систему и удержать бюджет до того момента, когда общество, наконец, приведет к власти ответственную политическую силу. И делает это МВФ жестко и достаточно эффективно. Но он не может этим заниматься бесконечно.

И совсем не МВФ виноват в высоких тарифах, а мы сами, потому что все 26 лет не желали проводить необходимые реформы и безответственно жили за счет бесхитростной продажи госсобственности, которая нам досталась от бывшего СССР. Теперь уже продавать нечего – мы все разворовали и умудрились проесть все кредиты на два поколения вперед. Пришло время платить по счетам.

МВФ не видит в правительстве Украины надежного антикризисного партнера

Повторим еще раз - без сотрудничества с МВФ был бы дефолт, полный развал финансовой системы и экономики и, как следствие, распад социальной ткани. Поэтому те, кто призывают отказаться от сотрудничества с МВФ и объявить дефолт - это либо циники, либо полные кретины.

Покажите мне ту политическую силу, которая способна прийти к власти и провести железной рукой в течении 5-6 лет необходимые реформы, и я первый призову к отказу от сотрудничества с МВФ. Но такой политической силы в Украине сейчас нет. Нынешний политический класс на 90% состоит из рвачей, демагогов, популистов, воров и откровенных идиотов. Так что придется засунуть язык в ж*пу и делать все, что скажет МВФ, терпеть и молиться в церкви любого патриархата. Молиться, чтобы МВФ не потерял к нам интерес.

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