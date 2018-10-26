Путин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толще

Путин грозит ядерным оружием

Во множестве российских СМИ была распиарена статья Константина Сивкова (заместитель президента РАРАН по информационной политике). Главный ее месседж - ядерную войну можно выиграть. Цитирую автора: "ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США или Россия, начав превентивно ядерную войну, могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя, существуют".

Для того, чтобы не проиграть в ядерной войне России необходимо "создание ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента... Создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развития ситуации.

Читайте такжеЯдерный рай Путина становится все ближеТакие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту... Более того, такое оружие, судя по опыту СССР, заставит Запад сесть за стол переговоров, отказаться от всяких санкций и иных форм давления на Россию. Как наблюдается сегодня в отношении Северной Кореи". (ссылка в первом комменте).

Автор - сумасшедший? Вполне вероятно. Но зачем его бредни пересказывают во множестве кремлевских СМИ, типа НТВ, РенТВ, РИА Новости и т.д.?

Дело в том, что ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики. То Путин рассказывает об ядерном апокалипсисе, нестрашном для россиян, которые попадут в рай (мол, держите меня семеро, я психический). То откуда-то из под больничной койки вылезает Сивков, грозящий стереть США с лица земли (мол, Путин - еще ничего, у нас и не такие психи есть).

Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеВидимо Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом". Только у Кремля вместо револьвера - ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и толще.