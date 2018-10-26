Путин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толще

Игорь Эйдман

социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

26 октября 2018, 06:58

Ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики.

Путин, ядерное оружие
Путин грозит ядерным оружием

Во множестве российских СМИ была распиарена статья Константина Сивкова (заместитель президента РАРАН по информационной политике). Главный ее месседж - ядерную войну можно выиграть. Цитирую автора: "ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США или Россия, начав превентивно ядерную войну, могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя, существуют".

Для того, чтобы не проиграть в ядерной войне России необходимо "создание ядерных боеприпасов гиперкалибра – более 100 мегатонн тротилового эквивалента... Создание 40–50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение до критически опасных по геофизическим условиям зон на территории США (например Йеллоустоунский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья) хотя бы нескольких единиц такого оружия при любом развития ситуации.

Читайте такжеЯдерный рай Путина становится все ближеТакие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту... Более того, такое оружие, судя по опыту СССР, заставит Запад сесть за стол переговоров, отказаться от всяких санкций и иных форм давления на Россию. Как наблюдается сегодня в отношении Северной Кореи". (ссылка в первом комменте).

Автор - сумасшедший? Вполне вероятно. Но зачем его бредни пересказывают во множестве кремлевских СМИ, типа НТВ, РенТВ, РИА Новости и т.д.?

Дело в том, что ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики. То Путин рассказывает об ядерном апокалипсисе, нестрашном для россиян, которые попадут в рай (мол, держите меня семеро, я психический). То откуда-то из под больничной койки вылезает Сивков, грозящий стереть США с лица земли (мол, Путин - еще ничего, у нас и не такие психи есть).

Читайте такжеРазрыв "ракетного договора" - начало подготовки к ядерной войнеВидимо Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози: "Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом". Только у Кремля вместо револьвера - ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и толще.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ядерное оружие Владимир Путин Игорь Эйдман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:19
Названы убытки портов Украины из-за действий России в Азовском море
07:11
Переход на зимнее время в Украине-2018: когда и во сколько переводить часы
06:58
Путин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толще мнение
06:42
Медик предупредила о страшных последствиях бессонницы
06:18
Политолог объяснил, как выход США из договора о ракетах сыграет на руку Москве
06:03
Ученые развенчали популярный миф об оральном сексе
05:41
"Начнем воевать головой - станет легче": эксперт объяснил, что делать Украине с Россией
05:12
Тина Кароль засветила стройные ноги в платье с высоким разрезом
04:37
Полтергейст разбушевался. Мужчина восемь раз обокрал бывшую жену под видом "привидения"
04:06
Эксперт спрогнозировал последствия нового газового повышения Видео
03:31
Семиклассница забеременела от друга, "помогавшего" делать уроки
02:48
Джастину Тимберлейку запретили петь
02:17
Сеть взорвал учитель из Одессы, который преподает физику на YouTube Видео
01:49
В Укрзализныци озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию
01:27
Коллеги Поплавской по "Дизель шоу" опубликовали трогательное видео совместного досуга Видео
01:01
"Польша создает ситуацию": Климкин объяснил очереди на украинско-польской границе
00:39
Динамо-Ренн – 2:1. Киевляне в меньшинстве обыграли французскую команду. Видео голов Видео
00:13
"Песня с надрывом": певица Alyosha впечатлила сексуальным образом в новом клипе Видео
25 октября, четверг
23:47
США снова пригрозили Турции тяжелыми последствиями в случае покупки С-400 у РФ
23:43
У Мертвого моря школьный автобус смыло селевыми потоками, много погибших
23:25
Геращенко прокомментировала заявление Хуга по Донбассу
23:23
"Автокефалия - не ваше дело": мусульмане Украины ответили на заявление муфтия РФ
22:51
В Днепре праворадикалы из С14 облили краской памятник комсомольцам
22:43
Видели, но не увидели: СММ ОБСЕ сделала возмутительное заявление по Донбассу
22:05
Российский политолог озвучил последствия провала переговоров между РФ и США по ракетам
21:59
Лига Европы: "Карабах" - "Ворскла" 0:1 - обзор матча, видео голов
21:26
В НАТО призвали США не разрывать "ракетный договор" с Россией
21:14
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
20:51
Венгрия в Брюсселе заявила об ухудшении отношений с Украиной
20:42
"Украинцы имеют право на автокефалию": Варфоломей резко ответил РПЦ
20:11
В Берегово ректор венгерского университета сравнила украинцев с фашистами
19:51
Адресатами бомб в США стали экс-вице-президент Джо Байден и актер Роберт де Ниро Видео
19:32
В Житомирской области запретили песни и фильмы на русском языке
19:21
Ученые нашли неожиданную смертельную опасность высокого роста
19:21
Супермодель Джиджи Хадид засветила бюст ради фотосессии на пляже Фото
19:17
В Черновцах полиция "накрыла" подпольный завод по производству "паленого" кофе
19:00
В киевский суд направили дело против Жириновского и депутатов Госдумы
18:48
Экс-министр здравоохранения расцарапал активисту шею в прямом эфире - видео Видео
18:14
Пограничники сообщают о наличии в Азовском море не менее 120 кораблей РФ - СМИ
18:05
"Чтоб надежно стоял урожай": В Сеть выложили календарь с полуголыми немецкими фермершами Фото
17:47
"Шнуровпорт": Россияне нашли возможность увековечить Сергея Шнурова
17:38
Нурмагомедову и Макгрегору продлили дисквалификацию
16:57
Гибель Поплавской: в полиции рассказали о грязной спекуляции на имени звезды "Дизель шоу" Видео
16:57
Начались аресты подозреваемых в хищении 20 миллионов долларов из госбанка
16:29
В России легкий дождь "размыл" стадион к ЧМ-2018 за 16 миллиардов
16:22
Томос об автокефалии: РПЦ обвинила украинскую церковь в разжигании "гражданской войны" Видео
16:02
Обессиленная под капельницей: Светлана Лобода показала первое фото после операции
15:59
Порошенко прокомментировал присуждение Сенцову премии Сахарова и связал несвязуемое
15:57
Патриарх Филарет предложил митрополиту Макария публично решить все споры и вопросы
15:44
"Газпром" оспорил в арбитраже штраф Украины в 6 млрд долларов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять