Обещанный рай от Путина превращается в суровую "жесть"

Путин пообещал россиянам "ядерный рай"

Какая разница для России, кто победил на "промежуточных выборах" в американский конгресс – республиканцы или демократы? Для человека, который вот-вот сорвется в бездну – какая разница, с какого этажа лететь: с восьмидесятого или девяностого? С девяностого – конечно, дольше, можно еще секунду подергаться в воздухе и поорать. Но результат-то одинаковый: лепешка на асфальте.

Зато между Трампом и Путиным разница очевидна. Где Трамп начинает хамить и огрызаться – там Путин врет напропалую. И вообще: только попытайтесь задать Путину "неудобный вопрос" в стиле корреспондента CNN. Вас прямо в зале брифинга упакуют птенцы Золотова или Бортникова. Трамп не чувствует вседозволенности и безнаказанности – вот и вынужден отскакивать от раскаленного микрофона и рычать. Путин не рычит, он просто издевается и троллит как умеет, в пацанском стиле: "А зачем вам машина, если нет дорог?" И ведь не поспоришь. А попытаешься уточнить, что это именно он превратил страну за 19 лет в руины – отправишься в рай быстрее остального населения. Вне плана отправишься.

Читайте такжеПутин зря трясет своей ядерной дубиной, у Запада - длиннее и толщеК визиту в рай готовится вся страна. "Моменту перехода к применению ядерного оружия в возможном конфликте между США и Россией, скорее всего, будет предшествовать длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием". Так написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Вот и понеслась душа в рай, вся в лампасах и орденах. Хрущев обещал к 1980-му году коммунизм, Горбачев к 2000-му – каждому по квартире, а Путин на такие мелочи не разменивается: вот тебе апостол Петр перед воротами, как хошь – так и уламывай старика. Прорвешься – твое счастье, а не сумеешь – да и черт с тобой. Помни об одном: если увидел вспышку и растущий грибок за окном – час "Икс" настал, расслабь члены и выдохни, дабы взрывной волной в кущи утащило, а не в Преисподнюю.

Сам-то Путин испепеляться не собирается, у него и бункер есть, от вида которого Гитлер оргастически постанывает. Но все россияне в нем не поместятся, так что – всем креститься и терпеть. А чтобы череп не наполнялся дурными мыслями – вот вам налогов побольше. Кстати, странно, что креститься до сих пор разрешено на дармовщинку, но это – дело поправимое. Видите, как истово осеняет себя крестом дед Гундяй? Перстами машет так, что уши закладывает от звона – то ли колоколен, то ли золотых монет.

Читайте такжеЯдерный рай Путина становится все ближеВ Кремле осознают тяжесть положения. Держат рубль до последнего. Санкции США – дело решенное, и вопрос лишь в том, насколько тяжелыми они будут. Сразу отключат SWIFT или растянут удовольствие? Тотчас введут эмбарго на поставку энергоносителей или ограничатся заморозкой счетов путинских паршивцев? Прикроют Посольство и Консульства или вышлют очередную сотню шпионов с дипломатическими паспортами? От степени тяжести санкций зависит и уровень ожидаемой истерики в Кремле, хотя после разговорчиков о загробном блаженстве трудно представить себе: до какого уровня дойдет накал?

Это Путину до лампочки – у него бункер есть. А остальным что делать? Они не настолько отморожены и понимают: если закончатся деньги – придется включать печатный станок и погружаться в бездонный океан гиперинфляции. Потому что, если не заплатить пенсии хотя бы пару недель – население взорвется само, и последствия этого взрыва будут похлеще вражьих ядерных. Оно и так уже готово отправить на тот свет представителей власти.

В кремлевском арсенале остались лишь два инструмента воздействия: для внутреннего применения – дальнейшее нагнетание страха, для внешнего – повышение уровня ядерного шантажа. Но "благая райская весть" от Путина все равно обернется суровой "жестью". Потому что увещеваний больше не будет. А при встрече "на ходу" в Париже логичнее всего послать через плечо – и не в рай, а к черту.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала "Sotnik-TV", российский журналист, писатель, публицист