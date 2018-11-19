Как замерзающую Смелу превратили в фестиваль показухи и популизма

Политики пиарятся на холоде в Смеле / ТСН

Что у нас хорошо умеют делать - так это доводить любую ситуацию до абсурда.

Казалось бы, несчастной Смеле дали отопление, все, кто хотел, уже попиарились на этой истории, и можно выдохнуть. Но нет. Председателю фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову показалось мало, и он решил выжать из ситуации еще немного. Как в том анекдоте про алкаша и дохлого кота - "Кот Мурлыка, Кот Котофеич, ну еще хоть сто грамм!"

Герасимов заявил, что ответственность за ситуацию в Смеле и некомпетентного мэра должна взять на себя... Юлия Тимошенко, потому что нынешний мэр Смелы Цыбко вместе с Тимошенко и Саакашвили прорывался через границу из Польши в 2017 году.

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Не хочется расстраивать человека, но есть один маленький нюанс - в 2017 году Цыбко не был мэром Смелы. Возглавил город он только весной нынешнего года, по решению суда.

А в 2017 году мэром Смелы был некто Виктор Федоренко. И вы не поверите, Артур, представлял он как раз партию "Блок Петра Порошенко". И под его началом город точно так же замерзал без отопления, а жители возмущались и выходили на акции протеста. И вообще ситуация нынешнего года в точности повторяет ситуацию 2017-го.

Из-за холодных батарей мэра Федоренко и отправили в отставку. Как раз год назад. Да еще и из БПП исключили, чтобы наверняка.

А его место занял нынешний мэр Цыбко, у которого сегодня те же проблемы. И не удивительно, потому что долг за отопление огромен, а деньги украли. И человек, который украл, имеет неплохую крышу - из СИЗО его вытащил народный депутат Иван Фурсин, близкий к Левочкину.

История Смелы не о том, кто в данном случае больше виноват - "Батькивщина" или БПП. Это история о том, как вместо того, чтобы реально помочь городу и решить проблему, политики только пиарятся на чужом горе и используют ситуацию в своих интересах.

Президент приказывает "сорвать пломбы" и дать газ в Смелу под его ответственность. Красиво, на публику. Проблема только в том, что газ не берется из ниоткуда. Он не бесплатный. И пломбы ставят тоже не просто так. Если каждый завтра станет срывать пломбы, начнется вакханалия, и газ просто исчезнет совсем.

Проблема Смелы не в пломбах. Сорвать их - много ума не нужно. Проблема Смелы в том, что у горожан украли около 100 млн грн, и этот долг продолжает висеть на городе. Он никуда не исчез. И для того, чтобы проблема с отоплением в Смеле реально решилась, нужно найти эти деньги. Забрать у тех, кто их украл. А именно - у предприятия "Смелаэнергоинвест", которое собирало с горожан плату за газ, но деньги "Нафтогазу" не перечисляло.

Читайте такжеСмела - очередное невыполненное обещание ПорошенкоГлавный вопрос в этой истории - где деньги? Но как раз деньги никто искать не торопится. Владельца компании, присвоившей средства горожан, арестовали год назад, но почти сразу выпустили. С тех пор вокруг Смелы много криков, шума, взаимных обвинений, но почти ничего не известно о том, как продвигается следствие. Хотя за год уже можно было и приговор вынести, и деньги на счетах отыскать.

Вместо того, чтобы рассказать нам о том, когда найдут украденное бабло, Артур Герасимов пытается смешно и неуклюже привязать мэра Смелы к ненавистной Тимошенко и любой ценой ее пнуть перед выборами. О деле владельца фирмы "Смелаэнергоинвест" Андрея Карпенко при этом - ни слова.

Сама Тимошенко в свою очередь разбрасывается пафосными штампами, вроде "террора холодом" или "тарифного геноцида", вместо того, чтобы написать депутатский запрос, взять дело "Смелаэнергоинвеста" на контроль, информировать о том, как оно продвигается и всячески пытаться его ускорить.

Просто жалко уже смотреть на этот фестиваль показухи и популизма.