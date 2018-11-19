Как замерзающую Смелу превратили в фестиваль показухи и популизма

Денис Казанский

журналист

19 ноября 2018, 12:55

Вместо того, чтобы реально помочь городу и решить проблему, политики только используют ситуацию в своих интересах.

Смела, отопление
Политики пиарятся на холоде в Смеле / ТСН

Что у нас хорошо умеют делать - так это доводить любую ситуацию до абсурда.

Казалось бы, несчастной Смеле дали отопление, все, кто хотел, уже попиарились на этой истории, и можно выдохнуть. Но нет. Председателю фракции БПП в парламенте Артуру Герасимову показалось мало, и он решил выжать из ситуации еще немного. Как в том анекдоте про алкаша и дохлого кота - "Кот Мурлыка, Кот Котофеич, ну еще хоть сто грамм!"

Герасимов заявил, что ответственность за ситуацию в Смеле и некомпетентного мэра должна взять на себя... Юлия Тимошенко, потому что нынешний мэр Смелы Цыбко вместе с Тимошенко и Саакашвили прорывался через границу из Польши в 2017 году.

Читайте такжеНесорванные пломбы Порошенко"Вот что бывает, когда мэры вместо заботы о людях занимаются даже не политикой, а политиканством", - говорит Артур.

Не хочется расстраивать человека, но есть один маленький нюанс - в 2017 году Цыбко не был мэром Смелы. Возглавил город он только весной нынешнего года, по решению суда.

А в 2017 году мэром Смелы был некто Виктор Федоренко. И вы не поверите, Артур, представлял он как раз партию "Блок Петра Порошенко". И под его началом город точно так же замерзал без отопления, а жители возмущались и выходили на акции протеста. И вообще ситуация нынешнего года в точности повторяет ситуацию 2017-го.

Из-за холодных батарей мэра Федоренко и отправили в отставку. Как раз год назад. Да еще и из БПП исключили, чтобы наверняка.

А его место занял нынешний мэр Цыбко, у которого сегодня те же проблемы. И не удивительно, потому что долг за отопление огромен, а деньги украли. И человек, который украл, имеет неплохую крышу - из СИЗО его вытащил народный депутат Иван Фурсин, близкий к Левочкину.

История Смелы не о том, кто в данном случае больше виноват - "Батькивщина" или БПП. Это история о том, как вместо того, чтобы реально помочь городу и решить проблему, политики только пиарятся на чужом горе и используют ситуацию в своих интересах.

Президент приказывает "сорвать пломбы" и дать газ в Смелу под его ответственность. Красиво, на публику. Проблема только в том, что газ не берется из ниоткуда. Он не бесплатный. И пломбы ставят тоже не просто так. Если каждый завтра станет срывать пломбы, начнется вакханалия, и газ просто исчезнет совсем.

Проблема Смелы не в пломбах. Сорвать их - много ума не нужно. Проблема Смелы в том, что у горожан украли около 100 млн грн, и этот долг продолжает висеть на городе. Он никуда не исчез. И для того, чтобы проблема с отоплением в Смеле реально решилась, нужно найти эти деньги. Забрать у тех, кто их украл. А именно - у предприятия "Смелаэнергоинвест", которое собирало с горожан плату за газ, но деньги "Нафтогазу" не перечисляло.

Читайте такжеСмела - очередное невыполненное обещание ПорошенкоГлавный вопрос в этой истории - где деньги? Но как раз деньги никто искать не торопится. Владельца компании, присвоившей средства горожан, арестовали год назад, но почти сразу выпустили. С тех пор вокруг Смелы много криков, шума, взаимных обвинений, но почти ничего не известно о том, как продвигается следствие. Хотя за год уже можно было и приговор вынести, и деньги на счетах отыскать.

Вместо того, чтобы рассказать нам о том, когда найдут украденное бабло, Артур Герасимов пытается смешно и неуклюже привязать мэра Смелы к ненавистной Тимошенко и любой ценой ее пнуть перед выборами. О деле владельца фирмы "Смелаэнергоинвест" Андрея Карпенко при этом - ни слова.

Сама Тимошенко в свою очередь разбрасывается пафосными штампами, вроде "террора холодом" или "тарифного геноцида", вместо того, чтобы написать депутатский запрос, взять дело "Смелаэнергоинвеста" на контроль, информировать о том, как оно продвигается и всячески пытаться его ускорить.

Просто жалко уже смотреть на этот фестиваль показухи и популизма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко смела Денис Казанский Артур Герасимов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:57
В Киеве впервые выступит американская группа Disturbed
13:52
Повышение цен на газ нужно Порошенко, переписывающему украинские месторождения на свое окружение - Тимошенко
13:39
Украинский фильм о войне на Донбассе поборется за Оскар
13:09
Стало известно, как беглый олигарх монополизировал экономику оккупированной части Донбасса
13:08
Европа отказалась покупать украинскую ГТС
13:04
"Крепостные": в сети рассказали о том, как "путинские псы" влачат жалкое существование
12:57
Официально: Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин
12:55
Как замерзающую Смелу превратили в фестиваль показухи и популизма мнение
12:41
День Достоинства и Свободы-2018: выходной или нет Видео
12:39
Полмиллиарда долларов китайцам: эксперт рассказал, как Кабмин "убивает" промышленность Украины
12:32
Кремль перебрасывает в Крым новые боевые корабли: в Сети появились подробности
12:28
"Вы там совсем е*нулись?" новость украинских СМИ о "смерти Юрия Шевчука" разозлила Сеть
12:16
Целовал и обнимал: Александра Цекало "словили" на измене сестре Брежневой: провокационное видео Видео
12:09
"Я русская женщина.Идите на х*й в свою Гренландию": В Харькове женщина накинулась на студентов-африканцев Видео
11:40
"Не может даже сам подниматься": Адвокат рассказал, на сколько времени "выбыл из строя" Янукович
11:29
СМИ сообщили о загадочной гибели путинского депутата: найдены предсмертные записки
11:05
Скандал вокруг сайта "Миротворец": почему нервничает Германия мнение
11:04
СМИ узнали, с каким лозунгом Зеленский пойдет на президентские выборы
11:00
"Вид сзади просто огонь": Светлана Лобода покорила фигурой в мини-платье
10:54
"Крадем ради вашей же безопасности": в соцсетях скандал из-за заявления провластного блогера Фото
10:43
Вселенский патриархат раскрыл дату Объединительного собора в Украине
10:28
Тина Кароль рассказала о родственных связях с известной украинской актрисой Видео
10:22
"Неожиданный удар": СМИ рассказали о новой военной стратегии Китая
10:08
Хакеры слили в сеть голые фото певицы Рианны: пикантные снимки 18+
09:55
Чат с офицером запаса Мирославом Гаем
09:54
Почему Москва так боится переименования УПЦ МП мнение
09:52
"Или ишак сдохнет, или султан": Военный эксперт предложил официальному Киеву план по возвращению Донбасса
09:30
В работе Минобороны Австрии отыскали руку Кремля - СМИ
09:25
Девушка дня Instagram: звезда американского шоу "Мастер Шеф" Пейдж Хименес Фото
09:08
У Путина распекли премьера Польши за слова о наступлении России на Киев
08:41
Цукерберг заявил о переходе Facebook на "военное положение"
08:29
"Макнули" в субстанцию: тотальная коррупция опускает украинцев в нищету мнение Видео
07:59
Тысячи киевлян сочли Кличко провальным мэром
07:43
"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль Видео
07:31
В Москве пришли в бешенство из-за слов премьера Польши о наступлении России на Киев
07:13
Андрей Илларионов: Рано или поздно Россия вернет Украине и Крым, и Севастополь, и Донбасс
06:56
Порошенко придумал, как снова стать президентом мнение
06:35
Опасные покупки и космическая любовь: астролог дал прогноз на 19-25 ноября
06:15
Экономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу 2018 года
05:56
Астролог назвал самые удачные и опасные даты недели
05:18
Россия катастрофически проиграла, аннексировав Крым — экс-советник Путина Видео
04:49
Самый маленький: украинский мальчик попал в Книгу рекордов Видео
04:09
Порошенко поблагодарил "всех американских друзей" за плечо
03:37
Эксперт объяснил, как не стать жертвой обмана в Черную пятницу Видео
03:03
"Крушение поезда в замедленной съемке": финансист объяснил, почему смерть экономики РФ неизбежна
02:34
Украинские потребители массово переходят на сухари и бублики Видео
02:02
В России назвали количество абитуриентов из Украины, пожелавших поступить в вузы Видео
01:38
"В Кремле находятся агрессивные руководители": экс-советник Путина предположил, когда закончится война на Донбассе
01:14
В Харькове жестоко избит экс-руководитель "Восточного корпуса"
00:48
Российский офицер рассказал о "неизбежном обвале" флота РФ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять