Как Ахметов поставил мат Порошенко

Ахметов разрушил конструкцию Порошенко/ kp.ru

Изящное, скоропостижное и pr-циничное исключения тандема Юрий Бойко - Сергей Левочкин из Оппоблока просто идеально иллюстрирует тезис - "ничего в нашей политике не решено и никто ничего никому не гарантирует". И даже более того, "когда тебе кажется, что ты сел в правильные сани и почти отферрарил всех на кандидатском маршруте, быстро выясняется, что ты банально поехал в другую сторону".

Начнем издалека. Долго-нудно всматриваясь в социологические столбцы собственной "популярности", кое-кто решил сделать ставку на максимальное "расщепление электората" и оседлать проукраинские мобилизационные настроения. Тем более, что это казалось таким простым по части технологий.

Читайте такжеПорошенко придумал, как снова стать президентомСтановись ультрарадикалом, бесконечно глуши всех "остаточним прощавай" и, естественно, организуй себе идеального спарринг-партнёра, сильно пророссийского и сильно не харизматичного. Так незамысловато и родилась идея сделать ставку на Юрия Анатольевича Бойко, затянуть его на свои телеканалы, предоставив нелимитированный хронометраж и обозначить "единым оппозиционным кандидатом". От юго-востока, северо-востока и даже западо-востока и северо-юга, как любит выражаться талантливый знаток тактических карт Степан Полторак.

Сам Юрий Анатольевич был, разумеется, не против. Ничего особо делать не нужно, только надувайся. А тебя уже делают главным партнёром на вторую каденцию со всякими вкусными теневыми ништяками, которые тот же Сергей Левочкин планировал вырвать в финале. Даже несмотря на специфические личные качества Петра Алексеевича.

Казалось бы, просто правильно решайте технологические задачи. Минимизируйте шансы для "чужих кандидатов" проникнуть во второй тур, загрузив их уголовками и техническими дублями. Максимально расщепите электорат агрессивными "гуманитарными лозунгами" про язык, церковь и пару сортов людей. Короче, всем тем, что позволяет ярко орать матом на улицах и бить морду друг другу. Обеспечьте силовой подсчёт на правильных участках.

Читайте такжеНесорванные пломбы ПорошенкоИ почему-то по умолчанию считалось, что Ринат Леонидович Ахметов, наиболее вкусно кушающий сегодня "энергетик", пусть скрепя зубами, но примет всю эту игру Петра Порошенко. А он не принял. Демонстративно и показательно. По ряду причин.

Возможно, ему надоело быть "младшим партнёром", на которого вешают всех воровских собак. Возможно, ему надоело финансировать разнообразные программы властной команды, получая меньший процент в теневой ренте. Возможно, в его окружении слишком много амбициозных людей, которые где дальше видели хитрого Бойко.Так или иначе, Ахметов неожиданно ломает всю ту сладкую "конструкцию", которую так пестовал теневой штаб Петра Алексеевича, уточнив при этом, что "вечных" договорённостей не бывает, а в ключевые моменты - каждый за себя.

А теперь считаем собственные ресурсы Порошенко, его технологические возможности, а также склонность собирать возле себя "отстой" и получаем реальную игровую конструкцию. Отсюда философское: чаще плюйте в колодцы, из которых пьете...