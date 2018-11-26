Девять главных вопросов и ответов о военном положении в Украине

Юрий Бутусов

журналист

26 ноября 2018, 11:02

Введут ли военное положение в Украине и будет ли большая война с РФ - главные вопросы, которые беспокоят украинцев.

Петр Порошенко и Александр Турчинов
СНБО просит Раду ввести военное положение в Украине / СНБО

Из-за агрессии России в Азовском море сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, на котором может быть принято решение о введении военного положения в Украине. Что нужно знать и что будет дальше? Ниже 9 главных вопросов и ответов.

1. Надо ли закупать соль и спички?

Нет. Оснований для паники нет

2. Будет ли решение Рады о введении военного положения?

Думаю, нет. В полном объеме военное положение не введут, возможно с многими, которые не изменят порядок управления в государстве. Вводит военное положение своим решением Верховная Рада. Рада опасается вводить военное положение, потому что это приведёт к отмене выборов, и к ограничению прав местного самоуправления. Однако, в данном случае, Верховная Рада должна продумать как внести изменения в Конституцию в чрезвычайном порядке, чтобы военное положение выборы не отменяло. Но процедурные изменения это долгое дело, поэтому введение военного положения вероятно, если Рада сохранит выборы и действующую систему управления.

Читайте такжеВойна между Украиной и Россией уже неизбежна?3. Будет ли большая война и вторжение РФ в Украину?

Нет. Россия не имеет сил для захвата Украины, мы не по зубам Кремлю. Сила Украины - это ветераны войны 2014-15, большинство их уволилось, но как только придёт война ветераны встанут в строй, наземные силы РФ по качеству бойцов нам уступают, Путин прекрасно знает, что в наземной войне шансов захватить Украину у него нет, будут очень большие потери. Наземные войска РФ не имеют численного превосходства над сухопутными силами Украины после мобилизации. Нам есть чем воевать.

4. Возможны ли новые провокации и нападения РФ?

Да

5. Какими будут наши ответные действия?

Дипломатическими. Плюс манёвры оперативного резерва и тревога в силовых структурах на несколько дней.

Читайте такжеВоенное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко?6. Почему Путин осуществил нападение на море?

Потому что Россия атакует нас только там, где мы слабы. Цель РФ - продолжать войну и наносить экономические потери Украине, дестабилизировать государство таким образом, чтобы избежать дальнейшего витка санкций. На море ОБСЕ нет и контролировать нарушения некому. Без ответных действий Украины, ассиметричных, на том фронте, где у нас преимущество, противник будет чувствовать безнаказанность.

7. Кто выигрывает в противостоянии?

Украина. РФ пытается заставить нас идти на уступки и устраивает вооруженное демонстративное нападение именно потому, что сценарий захвата Украины провалился.

8. Должны ли украинские моряки открыть огонь в ответ и применить 30 мм пушки по российским кораблям?

Да. Они подверглись нападению и должны были защищаться всеми силами.

9. Должна ли была быть направлена им помощь?

Да. Поскольку столкновения продолжались с 11 утра и корабли подверглись преследованию российскими судами, на помощь могли послать боевые самолёты. Но это не было сделано. Мог ли произойти воздушный бой в таком случае? Неизвестно. Но самолёты над международными водами никто бы в плен не захватил. А благодаря воздушной поддержке можно было бы избежать захвата катеров и этот шанс надо было бы использовать.

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Украина военное положение Азовское море Юрий Бутусов
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