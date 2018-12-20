О независимости Украины не может быть и речи

Юрий Касьянов

Блогер

20 декабря 2018, 07:33

Пока мы сами не поймём, что у нас, как у нации и страны, есть свои интересы, отличные от интересов русских, немцев, французов, американцев.

Порошенко, Епифаний
Петр Порошенко и Епифаний / president.gov.ua

Чёрт, это просто карма какая-то - оторваться от Московского патриархата, чтобы попасть под Вселенский патриархат. Вырваться из совка, чтобы попасть под внешнее управление Вашингтона. Избавиться от одно Яныка, чтобы тут же себе на шею посадить следующего проходимца. Скоро выборы, и, вероятно, с тем же результатом - "король умер, да здравствует король!" Или королева - какая, к чертям, разница?.. Что общего между обычным пересічним українцем, и полубогами, живущими за пятиметровыми заборами, и заставляющими Украину бигбордами со своей рекламой?..

Давайте по чесноку - Украина давно не была независимым государством, и этот факт крепко искривил национальное сознание. Не будем касаться древних скифо-сармато-варягских времён, и Хмельницкого оставим в покое, но и Грушевский, и Скоропадский, и Винниченко, и Петлюра (и другие) - все украинские политики и военачальники столетней давности, кроме, пожалуй, только полковника Болбочана, - все они болтались между западом и востоком, между немцами и русскими, между коммунистами и капиталистами в поисках выгодного союза, не имея ни сил, ни способностей для создания подлинно независимого украинского государства. Даже идеи такой - полноценной идеи независимости - по большому счёту не было. Поэтому они все и проиграли, и профукали Украину.

Читайте такжеИнтерес украинцев к выборам не имеет рационального объясненияТеперь смотрим на текущий момент. Кравчук и Кучма торговали независимостью направо налево, Ющенко лёг под Польшу, и летал туда как на работу, Янукович продал Севастополь и захотел в Таёжный Союз, Порошенко обскакал всех, и беззастенчиво тянет кредиты с Запада, а торговый оборот - с Востока... Тимошенко обещает то же самое в новой упаковке: вместо Минска - Будапешт, вместо ориентации на многоликий Запад - патронат Соединённых Штатов Америки. Вилкул и Бойко тянут обратно в Москву. Гриценко уповает на европейские ценности...

Украинской независимой политики нет. Страной правят коллаборанты Запада, к власти рвутся коллаборанты Кремля. И пока украинская политика зависима, ни о какой настоящей независимости Украины не может быть и речи. Пока мы сами не поймём, что у нас, как у нации и страны, есть свои интересы, отличные от интересов русских, немцев, французов, американцев. И что эти интересы надо защищать, а не продавать их направо и налево за кредиты, территории, и сомнительные церковные успехи.

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Россия Украина США Европа Петр Порошенко Юлия Тимошенко Константинополь автокефалия Юрий Касьянов Томос ПЦУ
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