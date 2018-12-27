Следующие два года могут оказаться фатальными для украины

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

27 декабря 2018, 09:26

Если мы упустим шанс следующего года, нет никаких других людей, которые способны изменить кардинально курс государства нет и будет.

Украина

В эти дни, когда весело и легко закончилось военное положение, когда Зеленский сделал заявку на президентское кресло и многие смеются с этого, а другие в ужасе считают расклад, когда порохоботы мочат юлеботов и наоборот, сознательная и активная часть населения должна понять одно.

Следующий год - это последний, говорю без пафоса, шанс попытаться кардинально изменить курс Украины.

Это будет реальный вызов для всего нашего поколения Х, которое построило свой личный успех за годы независимости, вкалывая как пчелы с утра до вечера, создавая по крупицам репутацию и бизнеса.

Вы все, мы все должны четко и ясно осознать одну простую вещь - в следующие два года мир будет меняться в таком быстром темпе, а Украина начнет получать такие удары, что они могут оказаться фатальными для страны во всех смыслах.

Архаичное в своей массе сословное общество этого не понимает. И не поймет. Оставьте надежды, что получится просветить народ. На это не времени, когда на страну идет фронтальный шторм.

Читайте такжеЛюбая украинская победа чревата рискамиЭтого не понимает такая же в массе архаичная элита. Которая искренне считает, что можно будет отделаться очередным симулякром. Будь то симулякр военного положения, какой-то реформы или несуществующей социальной политики. Опять-таки в массе своей эта элита не смотрит дальше своего носа. Она не тупа, она просто травмирована поздним совком и начальным периодом независимости.

Ресурсы движения на удачу, на авось исчерпаны. Даже такая фартовая страна как Украина, имеет лимиты, обусловленные физическими законами бытия.

В Украине, и вы это должны хорошо понять, если мы упустим шанс следующего года, нет никаких других людей, которые способны изменить кардинально курс государства нет и будет. Произойдет надлом, который повлечет за собой фатальные изменения в демографии и экономике.

Поэтому в 2019 году придется поставить на кон многое, если не все. Больше нет времени для фасилитаций, мозговых штурмов, форумов ради форумов. Для поколения Х пришло время конкретных организованных политических форм борьбы за власть.

Наслаждайтесь последними неделями иллюзорного спокойствия. Скоро многие из вас, не все, но многие получат приглашение на бодрящий пир. Будет, конечно, страшно, но интересно.

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Украина Владимир Зеленский Юрий Романенко
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