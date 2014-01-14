Побитый Луценко и украинская "революция"

Избиение Юрия Луценко и протесты прошлого воскресенья стали, наверное, важнейшим событием в рамках Евромайдана с момента декабрьской попытки разгона акции. Ситуация получилась очень показательной. С одной стороны, очередное силовое противостояние митингующих с "Беркутом", снова с дубинками и травмами. С другой – совершенно неожиданная, как по мне, реакция Майдана. Непривычно спокойная.



Я совершенно не собираюсь делать героя или мученика из экс-главы МВД. Я видел запись, на которой он материт бойцов "Беркута", я понимаю, что в этой ситуации в принципе все далеко не однозначно. Важно другое. Во-первых, любые действия, кроме, наверное, силовых, - вовсе не повод бить человека по голове. Причем пострадал не только оппозиционер – можно убедиться, посмотрев видео с места конфликта. А еще очевидна нерешенная проблема – милиция как била украинцев, так и бьет. Протестуй, не протестуй, ситуация пока не меняется.



Во-вторых, избитый Луценко показывает другую очень опасную для нашего общества тенденцию. Если милиция практически безнаказанно бьет далеко не самого незащищенного, согласитесь, гражданина, то чего ожидать миллионам украинцев? Если экс-глава МВД получает дубинкой от своих бывших подчиненных, то что остановит силовиков по отношению к любому из нас? Да ничего. И в этом плане, к сожалению, можно констатировать, что протесты на Майдане одной из основных своих целей не добились.



Подтверждают это и события воскресенья. Вспомните, что было после разгона Евромайдана 30 ноября или после декабрьского штурма. Сколько людей выходили на улицы и протестовали, по большому счету, против нарушения их самых важных прав – на неприкосновенность личности и неприменение по отношению к ней силы. Последние стычки с "Беркутом", слава Богу, не достигли прошлых масштабов, но, по сути были тем же силовым противостоянием народа с милицией. И что мы видим?



Протесты воскресенья проходят совершенно спокойно, на улицы выходят десятки, а не сотни тысяч людей. Самое главное, со сцены звучат очередные обещания наказать виновных, не подкрепленные совершенно никакими прошлыми достижениями – тот же министр Захарченко как был на своем посту, так на нем и остается. Несмотря на все требования об отставке, а теперь и угрозы добиться санкций против него. В общем, реакция получается явно непропорциональной.



О чем это говорит? Я ни в коем случае не являюсь сторонником блокирования правительственного квартала или какого-нибудь нового штурма. Но отсутствие всякой видимой реакции Майдана на событие, из-за которого раньше сотни тысяч вышли бы на улицы, показательно. Похоже, в протестах начинается некий перелом, который может навредить, в первую очередь, достижению их целей.



В чем причина, сказать сложно. Может быть, надоедает бесплодное стояние, а может, лозунги политиков перестали убеждать. Очевидно другое. Евромайдан стал настоящей революцией в сознании украинцев. Они не только захотели, чтобы их уважала власть, но и поняли, что могут реально добиться этого. Майдан уже вошел в историю своей массовостью и масштабом. Но, в тоже время, появилась угроза того, что Майдан станет революцией в кавычках, иными словами, протестом, который ни к чему не приведет. И это сейчас – намного большая опасность, чем любые угрозы со стороны власти и возможные разгоны.



По моему мнению, сложно участвовать в акциях, услышав призывы оппозиции типа "Вы тут стойте, а мы будем рассказывать, чего добились". Особенно если не добились ничего. И здесь – ключевая проблема. Протесты вполне могут стать аморфными и бессмысленными, если их поразит вечная проблема украинской политики – много красивых слов и минимум дела. И очень хотелось бы, чтобы этого не произошло, а власть, наконец, заметила, что в центр Киева выходят не "проплаченные провокаторы", а люди, которых гордо и совершенно заслуженно можно именовать представителями настоящего гражданского общества Украины.



Как это сделают организаторы протестов, я не знаю. Возможно, для начала просто перестанут много обещать и добьются пусть небольшого, но достижения. Но, в любом случае, очень хотелось бы, чтобы символом украинского Майдана окончательно стал переполненный центр Киева в новогоднюю ночь, а не фото окровавленного Юрия Луценко. Тогда слово революция мы сможем писать без всяких кавычек, потому что в украинском обществе произойдут настоящие перемены.