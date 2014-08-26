Наше выгодное отличие от России

В последние месяцы мне часто пишут люди, которые по разным причинам очень не любят Украину. В почту и соцсети приходят сообщения от сторонников ДНР, граждан России и других субъектов, брызжущих ядом по отношению к нашей стране, любовью (часто искренней) к "ополченцам", которые продолжают уничтожать Донбасс, и так далее. Большая часть этих посланий внимания не заслуживает – так, рассказы о том, какие же мы, журналисты, сволочи, как нас надо убить и тому подобное. Но есть люди, которые пытаются завести разговор. На их примере очень хорошо видно отличие нынешнего украинца от современного россиянина. Не от всех россиян, а от сторонников великодержавной и агрессивной политики Путина, хотя, к сожалению, не ошибусь, если скажу, что таких в современной РФ критически много.

На днях написал мне в соцсети один сторонник "русского мира". Изначально он таким старался не показаться, а просто задал вопрос, сами ли мы на "Главреде" формируем редакционную политику. Положительным и, кстати, вежливым ответом не удовлетворился, и начал рассказывать, что мне не верит, мол, мы о Крыме пишем неправду, и никакой он не оккупированный, а на Донбассе воюют за какие-то мифические благие цели (это не цитата, я передаю смысл). На раздраженную просьбу не называть "ополченцами" бандитов, которые разрушают мою родину (в связи с тем, что мой родной город утюжат из "Градов" и минометов, очень тяжело воспринимаю попытку представить боевиков "не террористами"), прозвучали обвинения в заангажированности и связи с Госдепом США (!). А вот в ответ на мой совет, куда господину критику пойти с его мнением, у того просто прорвалось – вы "укры", и откуда вы взялись "на русской земле", то бишь, в современной Украине...

Данную историю я рассказал, чтобы привести очень, по-моему, яркий пример того, чем современный украинец с его идеологией совершенно нового национализма, вырастающего на почве войны и необходимости реагировать на агрессию России, отличается от носителя идей "русского мира", захвативших современную РФ. Это гибкость мышления, нежелание делить окружающую действительность на черное и белое, отказ от косности, стремление жить не химерами прошлого, а стремлением к будущему. И этим своим отличием, очень выгодным, мы просто обязаны воспользоваться.

Потому что именно на таком мировосприятии, и только на нем, рождается, наконец, украинская политическая нация в прямом смысле этого слова. Именно этот подход уже позволяет нам начать отказываться от всего разъединяющего, не делить людей по языку, религии, этническому происхождению, исторической памяти, и постепенно выбрасывать на свалку истории тех, кто хочет навязать нам такое разделение. Именно гибкость мышления, неизвестная кричащему "Крым наш!", "укропы", "бандеровцы" и прочую чушь, уже объединила в одно целое жителей Киева и Одессы, Львова и Николаева, Ивано-Франковска и Запорожья, большей части городов и сел Украины. Уверен, объединит и жителей Донецка и Луганска, главное - поскорее покончить с теми, кто не дает им спокойно жить.

Именно умение и желание думать и анализировать приводят нас к пониманию простой истины о том, что очень важна для каждого украинца одна принципиальная вещь – жить в государстве (а в нашем случае – стремиться его построить), где нам будет комфортно, где у нас будут возможности не просто работать, но и получать по труду своему. Государстве, которое сблизится с цивилизованным миром, открыв нам дополнительные возможности (я, например, таковой считаю перспективу отмены визового режима с ЕС). Наконец, именно такой подход дает осознание того, что ради своего личного будущего нужно пожертвовать чем-то общего дела. Или, хотя бы, не плакаться из-за отключенной горячей воды, когда твои сограждане, военные и мирные жители, гибнут на войне.

Наконец, умение и, главное, желание думать, анализировать, критически относиться к окружающему миру и своему обществу (без этого точно никуда), должны помочь нам сделать так, что государство будет выполнять свою главную функцию – заботы о гражданине. Нам слишком долго морочили голову различиями, не давая понять, что в разнообразии – сила, и нужно лишь воспользоваться тем богатством, которое нам подарила сама история. А если пелена стереотипов окончательно спадет с глаз, мы сможем, например, эффективнее искоренять коррупцию любого уровня, сообща реагируя на все ее проявления – от ЖЭКа до депутатов. Мы сможем, наконец, выявить предателей и тех, кто пиарится на крови и войне и элементарно, пойдя на выборы, сделать так, что они никогда больше не попадут во власть. Это ведь действительно в наших руках. Мы сможем требовательно относиться к государству, которому каждый отдает что-то свое – от налогов до помощи армии и элементарного неприятия сепаратизма и всякого предательства. Критично воспринимая мир, мы в конечном итоге улучшим свою жизнь. И этому процессу, если он пойдет, будет очень сложно помешать.

При этом очень важно не ударяться в критиканство и не уподобляться тем, кто сидит сейчас в соцсетях и пишет "с высоты" своей позиции всякие пакости. И Майдан был плохой, и воюем мы не так, и народ не за тех голосует и так далее. Люди, распространяющие такие мнения, чаще всего не только не попытались пойти и защитить свою Родину с оружием в руках. Они и налоги то редко платят. Давайте не слушать таких псевдоаналитиков, которых, уверен, каждый встречает очень часто.

Важно также не впадать в панику и не кричать, что все пропало, нас сливают и так далее. Ситуация в Украине правда сложнейшая, время трагическое, но если паниковать, все только усугубится.

И только в одном, уверен, наше мировосприятие пока должно оставаться "черно-белым". Агрессору, который пришел на украинскую землю, нужно давать отпор. В конце концов, это же не мы Россию врагом объявили…