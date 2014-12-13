Все ниже и ниже: почему падает посещаемость футбольных матчей в Украине

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
13 декабря 2014, 13:04

Треть клубов премьер-лиги играют на нейтральных аренах.

Завершился футбольный полусезон, разъехались по престижным океанским курортам труженики мяча, готовятся к жаркой битве за власть в украинском футболе функционеры, подводят итоги календарного года, определяя лучших из лучших, медийщики, переключились на еврофутбол отечественные болельщики. Впрочем, последнее утверждение спорно: складывается такое впечатление, что на него они переключились уже с начала сезона. Нынешний чемпионат Украины ставит антирекорды посещаемости. В среднем на трибуны наших стадионов ходило по 6889 человек на матч. До прошлогоднего показателя (12 810), а тем более до позапрошлогоднего (14 016) – дистанции огромного размера. Не задаться вопросом "почему так?" просто невозможно.

Конечно, основной причиной резкого снижения зрительского внимания стала война на Донбассе и, как следствие, невозможность проведения матчей в родных городах для трети представителей нашего элитного дивизиона. Нейтральные поля, на которых играют донецкие  "Шахтер", "Олимпик" и "Металлург", мариупольский "Ильичевец", а также луганская "Заря", не принесли фан-ажиотажа иа, соответственно, и прибыли от продажи билетов. Вместе с тем, снизилась и средняя посещаемость домашних матчей остальных команд. Часть ультрас ушла воевать на восток, кто-то разочаровался в своих клубах. Не секрет ведь, что заманить толкового иностранца в Украину ныне – проблема из проблем, многие легионеры, радовавшие отечественных тифози своей игрой в прошлом сезоне, покинули нашу страну. В итоге, публика, обожающая ходить на звезд (пусть даже и локального масштаба), оказалась лишенной зрелища, дарованного мастеровитыми легионерами.

Немаловажным фактором в снижении посещаемости является и ценовой. Конечно, по сравнению с остальными зрелищами футбол вполне демократичен: 10-50 гривен (а именно столько в большинстве городов необходимо отдать за билет на матч) – сравнительно небольшая сумма. Но в условиях пугающей инфляции, сокращения рабочих мест, остановки некоторых производств и отнюдь не самого светлого финансового будущего украинцы волей-неволей будут экономить на зрелищах. Для многих наших соотечественников даже указанная сумма если и не астрономична, то, во всяком случае, ощутима.

Думаю, что на спад фан-внимания повлияло и сокращение премьер-лиги с 16 до 14 клубов. У аутсайдеров теплится надежда, что даже последнюю команду нашего чемпионата простят, оставив в элите на следующий сезон, чтобы наш сильнейший дивизион вернулся к привычному количеству клубов. А значит, острота борьбы снижается, как следствие, падает и интерес публики. Согласитесь, есть что-то неполноценное в маленьком формате футбольной элиты для 43-миллионной страны.

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение зрительского интереса, стала погода. Зима, собственно, пришла тогда, когда ей и положено. Вот только несколько лет подряд до того она особо не торопилась, милостиво позволяя украинским клубам завершить полусезон в нормальных погодных условиях.

45 человек – цифра посещаемости, внесенная в протокол поздненоябрьского матча "Волынь" - "Ильичевец" (3:1). Формальным хозяином днепропетровского стадиона "Метеор" была "Волынь" (матч первого круга, который должен был состояться в Мариуполе, по взаимному согласию, перенесли в Луцк), но на практике получилось так, что игра напоминала контрольный поединок во время предсезонного сбора. Порой даже на матчах, официально проводимых без зрителей (как по мне, наказание пустыми трибунами – абсурд, лучше клубы – виновники тех или иных беспорядков – штрафовать и заставлять играть на определенном расстоянии от родного города), на трибунах бывало шумнее, чем в тот день на легендарном днепропетровском стадионе. Дно достигнуто, меньше уже некуда? Ой, боюсь, как бы подобная цифра не стала в ближайшее время если и не нормой, то обычным, не вызывающим удивления показателем, если хотите, индикатором тревоги.

Каковы рецепты повышения интереса публики к футболу? Конечно, лучшим из них является сама игра – искрометная, дарящая народу радость (а люди в наше нелегкое время ох, как нуждаются в положительных эмоциях!). О мире в Украине лишний раз не говорю – понятно, что без него какие угодно маркетинговые планы футбольных клубов обречены на провал. Немаловажным фактором является и грамотная реклама. Возможно, в ней должна присутствовать тема отвлечения любителя футбола от жизненных невзгод, красной нитью проходить мысль о том, что футбол в наше время является отдушиной, позволяющей хотя бы на пару часов забыть о невеселой действительности. Вероятно, нелишним будет и непосредственное обращение доморощенных футбольных звезд к болельщикам: мол, искренне надеемся на вашу помощь. Важное значение, полагаю, имеет и время начала продажи билетов. Ранний старт обеспечит более высокий билетный урожай. Снижение цены на "квиточки"? Полагаю, оно возможно, если матч проходит в сложных погодных условиях. Скажем, на декабрьские или февральские игры цену на билеты можно не задирать до небес. Зимой на трибунах собираются самые преданные болельщики, и они, как никто, заслуживают бонуса.

И все-таки: когда же на трибуны вернется болельщик? Этим вопросом я задавался в начале 1990-х, сидя на трибунах практически пустого Республиканского стадиона (официально мне компанию в тот день составили 3500 любителей футбола) на матче "Динамо" - "Шахтер". Пусть тогда эта игра и не была наделена статусом "классико", но все равно ее афиша звучала достаточно громко, а народу в огромной чаше – кот наплакал. Честно скажу, ответа я тогда не нашел. Но ситуация с посещаемостью в нашем чемпионате стала понемногу исправляться. Вернулся домой Лобановский, "Динамо" достигло полуфинала Лиги чемпионов, поднялся "Шахтер", за ним – "Днепр", "Металлист". Когда Украина получила право на проведение Евро-2012, я уже был уверен в том, что ажиотаж вокруг украинского футбола будет только расти. Новые комфортабельные стадионы в разных городах страны взвинтили интерес к популярной игре. Но вот предположить войну в Украине не мог, наверное, не только я, но и ведущие политические обозреватели. И теперь я уже не тороплюсь с прогнозами. "Сохранить то, что имеем", - по-моему, самая популярная фраза президентов и тренеров украинских клубов в нынешнем межполусезонье. Сохраним?

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