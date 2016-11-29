Янукович и разбитое корыто, или С чем остался беглый экс-гарант?

Янукович о многом "не помнит" — ни о своих контактах с Путиным, ни об общении с Сурковым, ни о том, сколько людей погибло на Майдане. Единственное, о чем не может забыть Янукович — так это о Левочкине.

Диктатор, который во всем обвиняет даже не народ, даже не политических оппонентов, а главу собственной администрации — жалкое зрелище. Президент, против которого восстала даже собственная канцелярия — какой позор! Янукович, конечно, во многом врет, но, когда он вспоминает о Левочкине и Фирташе — честен, как никогда. Они его обманули. Но чего же он хотел?

Когда его избирали президентом, у него была простая задача, с точки зрения тех, кто помог ему выбраться из дерьма. Править, как при дедушке Леониде Даниловиче. Себя не забывать, но и других не обижать. А он чем занялся? Вначале, как в сказке о рыбаке и рыбке, стало ему мало корыта финансовых потоков и избы в Межигорье, захотел стать столбовой дворянкой и поназначал всюду, куда только можно, донецкую гоп-стоп-компанию. Потом ему и этого стало мало, захотел царствовать и переключил все потоки на собственное семейство. Сказка окончилось, когда захотелось стать владычицей морскою, и чтобы все золотые рыбки, включая Фирташа, Коломойского и Ахметова, были у него на посылках. Ну, и заодно Виктор Федорович решил "развести" Обаму, Меркель и Путина одновременно.

Теперь он у разбитого корыта, и все, что ему осталось — так это проклинать Левочкина. Задуматься о том, что же за режим он такой выстроил, что в ненависти к нему сошлись интересы украинского народа, политической оппозиции, президентской администрации и "олигархов", он, судя по допросу, просто не способен. Но я готов объяснить, что это за режим. Вот, например, когда террористы захватывают группу людей в каком-нибудь театре, среди оказавшихся в заложниках могут быть самые разные люди. И богачи, купившие билеты на первые ряды, и бедные студенты, которым досталась галерка, и известные артисты, и хористы, и рабочие сцены, и даже билетеры, которые ненавидят пузатых богачей и их фиф с оголенными плечами. Но под дулами автоматов все эти люди объединены одной общей задачей: смести мерзавцев, которые угрожают их жизни, здоровью и безопасности. Потом они будут опять ненавидеть друг друга, потом богачи опять будут покупать лучшие билеты, а билетеры и рабочие сцены с презрением смотреть на украшения их спутниц. Но пока нужно просто выжить.

Янукович с семейством и ближайшим окружением и был таким захватчиком театра. Кстати, его любимый Путин со своей компашкой — тоже такой же террорист. Просто у россиян — давний "стокгольмский синдром", готовность отождествить себя с захватчиком и понять его. А мы не были подвержены этой заразе.